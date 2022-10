« Bolsonaro-Lula, le choc des titans » ce 4 octobre 2022 sur ARTE : décryptage d'un duel sous haute tension

Filmé pendant les quatre mois précédant l’élection présidentielle au Brésil, le décryptage d’un duel sous haute tension qui tient le pays et le monde en haleine. Un document à voir ce mardi 4 octobre 2022 à 22:25 sur ARTE.

Alors que l’ancien président Lula était en prison, accusé de corruption, le scrutin de 2018 avait porté au pouvoir Jair Bolsonaro, candidat populiste de droite, élu en grande partie grâce aux voix des évangéliques, des militaires et des grands propriétaires terriens.

Blanchi par la Cour suprême, Lula repart au combat. Donné favori de la présidentielle 2022 par les sondages, il est aussi le candidat le plus menacé.

Convoitant, lui, un second mandat, Bolsonaro inquiète. Il multiplie les attaques contre les institutions, en laissant entendre que les élections seront truquées. L'ombre d'un scénario à la Trump plane sur le Brésil…

Deux histoires du Brésil

Quel choix se présente aux électeurs, notamment aux 40 millions de pauvres du Nordeste qui ont cru un temps sortir de la misère quand, grâce aux réformes de Lula, leurs enfants ont eu accès à l’université, et dont le déclassement, amplifié par la crise liée au Covid, a depuis été brutal ?

S'ils redoutent, pour leurs affaires, les conséquences de la politique environnementale de Bolsonaro, les riches industriels, eux, haïssent Lula, et ne lui pardonnent pas, entre autres, sa politique sociale. Et quelle attitude vont adopter les évangéliques, les militaires et les 20% de Brésiliens radicalisés ? Faut-il prendre la menace de ces derniers au sérieux ?

Durant les quatre mois précédant l'élection, dont le premier tour a lieu le 2 octobre, Laetitia Rossi et Ingrid Piponot ont suivi les campagnes des candidats aux côtés de leurs proches conseillers. Elles reviennent sur le parcours de deux hommes aux visions radicalement opposées, qui incarnent deux histoires du pays : celle du combat de la classe ouvrière pour Lula, et celle des Blancs nostalgiques de la dictature pour Bolsonaro.

Décryptant les enjeux de cette élection hors norme, le film donne notamment la parole au politologue Marcos Nobre, au sociologue Tulio Custódio et à la journaliste politique Thais Bilenky, qui racontent un Brésil polarisé, fracturé, dont le système démocratique est aujourd’hui gravement fragilisé.