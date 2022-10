“Archives secrètes” vendredi 7 octobre 2022 : « Le temps des amours » sur France 3

Vendredi 7 octobre 2022 à 21:10, Laurent Delahousse vous proposera sur France 3 un nouvel épisode de la série documentaire “Archives secrètes” dont le thème sera cette semaine « Le temps des amours ».

Toutes les histoires d’amour possèdent quelques secrets bien gardés. « Le temps des amours »​​​, nouvel épisode de la collection “Archives secrètes”, dévoile la face cachée de grandes passions que nous pensions tous connaître.

Grâce à des documents rares, des clichés personnels sortis de l’oubli et des films inédits, vous allez revivre la passion de France Gall et de Michel Berger dans les coulisses de l’enregistrement de l’album Babacar.

Vous découvrirez également les conquêtes de Gilbert Bécaud et sa rivalité avec Claude François pour une femme, Jean-Claude Brialy et ses amours secrètes et, enfin, la véritable histoire de Stone et Charden, ce duo mythique qui chantait les sentiments et les vivait.

La collection documentaire “Archives secrètes” dévoile des trésors cachés sur des personnalités populaires qui ont su tisser un lien affectif fort avec le public et continuent de susciter des émotions, de provoquer des souvenirs.

L’histoire des artistes, des chanteurs, des comédiens, s’écrit toujours avec les mêmes images, celles de leurs passages dans des émissions de variétés ou dans les journaux télévisés, des images officielles.

Les équipes d'“Archives secrètes” ont choisi d'aller plus loin. Elles ont déniché des trésors dans des fonds privés, des albums de famille, des films personnels, des rushes, des sons rares et des lettres inconnues... Autant de pépites qui, pour la première fois mises en lumière, permettent de raconter d’une manière inédite et surprenante l’histoire de nos idoles, de les montrer dans des instants de vérité.