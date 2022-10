« Les 7 plus belles pyramides d'Égypte » vendredi 7 octobre 2022 sur RMC Découverte

Vendredi 7 octobre 2022 à 21:05, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit « Les 7 plus belles pyramides d'Égypte » réalisé par Martin Beraud.

Tout le monde connaît les pyramides de Gizeh, mais peu de gens savent qu’il en existe plus d’une centaine au total en Egypte.

Martin Beraud et ses équipes en ont retenu sept, les plus passionnantes et les plus spectaculaires : pourquoi et comment furent-elles édifiées ? Que savons-nous des techniques utilisées, des difficultés rencontrées, des échecs et des succès ?

Des galeries inondées de la pyramide effondrée d’Hawara aux colosses de Gizeh, en passant par les mystérieux textes sacrés des pyramides de Saqqarah ou encore la forme étrange de la pyramide Rhomboïdale de Dahchour, nous allons pouvoir, grâce au décryptage des plus grands spécialistes de l’Egypte antique, à l’appui d’images spectaculaires et de modèles 3D détaillés, décrypter enfin les grandes énigmes de la construction de ces sept merveilles d’Égypte.

La soirée se poursuivra sur RMC Découverte avec la rediffusion du 5ème épisode de la saison 3 de la série documenaire “Les trésors perdus d'Égypte” : « Les rois des pyramides ».

Pourquoi les rois d´Égypte ont-ils bâti les pyramides ? Pour répondre à cette question, des archéologues vont parcourir les tunnels de la grande pyramide de Gizeh puis explorer un tombeau encerclé par les pyramides de trois rois ultérieurs. C´est là-bas qu´ils trouveront des indices menant au temple d´un pharaon perdu depuis plus de quatre mille ans qui pourrait bien nous dévoiler, sous une nouvelle forme, l´héritage du plus puissant des souverains de l´Égypte antique.