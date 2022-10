Transidentité : « Bo, Jonas et William : leur incroyable transformation » jeudi 6 octobre 2022 sur M6

Dans la continuité de sa soirée spéciale consacrée à la Transidentité, M6 diffusera jeudi 6 octobre 2022 à 23:20 le documentaire inédit « Bo, Jonas et William : leur incroyable transformation ».

De l’extérieur, personne ne pouvait deviner. Pourtant, depuis son enfance, Baudouin se sent fille dans une peau de garçon. Il pense que « cela va passer » et essaie d’étouffer sa véritable identité. Lorsqu’il rencontre Marianne, celle qui va devenir sa femme et la mère de ses enfants, il lui confie son secret. Pendant trente ans, le couple ne va jamais rien dévoiler. Jusqu’au jour où, à 58 ans, Baudouin décide de briser le silence et de faire son coming out : désormais, il sera femme, il sera Bo. Seulement, cette transition, il va la vivre devant les caméras puisqu’il est l’un des journalistes les plus célèbres de Belgique. De l’annonce à ses enfants, à ses multiples opérations de chirurgie, en passant par sa première apparition au journal télévisé en tant que femme : nous revivrons les étapes décisives de la renaissance de Bo.

Être né dans le mauvais corps, c’est une sensation que Jonas connaît très bien aussi. À 26 ans, le jeune homme est en pleine transition. Élevé comme une fille, Jonas ne se sent pas en accord avec son genre. Au fond de lui, il le sait : il est un homme. À l’âge de 20 ans, ayant toujours ses organes génitaux féminins, Jonas tombe enceinte après une brève liaison avec un homme. Il donne naissance à Chloé, une merveilleuse petite fille. L’arrivée de l’enfant va être comme un déclic : la transition de Jonas commence alors. Aujourd’hui, c’est un papa épanoui, à la tête d’une famille recomposée. Avec sa compagne Harmonie, ils élèvent quatre enfants et sont plus heureux que jamais.

En France ils seraient 15 000 transgenres à avoir accompli cette incroyable métamorphose. William, 15 ans, en rêve lui aussi. Né fille, il a commencé à s’habiller en garçon alors qu’il était encore enfant. Mais entamer une transition à l’âge de la puberté est loin d’être simple : William a dû affronter les moqueries de ses camarades et l’inquiétude de ses parents. En attendant d’être autorisé par les médecins à suivre un traitement hormonal, il essaie tant bien que mal de cacher sa poitrine. Aujourd’hui soutenu par ses proches, William a trouvé son équilibre. Mais tous les adolescents confrontés à cette situation n’y parviennent pas. Certains se sentent incompris, et parfois commettent le pire.

Ce documentaire est déconseillés aux moins de 10 ans.