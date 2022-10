« Paris, plus belles ville du monde » samedi 8 octobre 2022 : le 3ème épisode diffusé sur C8

Samedi 8 octobre 2022 à 21:15, C8 poursuivra la diffusion de « Paris, plus belles ville du monde » une série documentaire inédite en 3 volets réalisée par Julien Pot et Aurélie Bademian. Ce 3ème épisode propose une découverte des hauts-lieux culinaires de Paris.

Paris, "la ville lumière", attire tous les regards et des millions de touristes chaque année, fascinés par ses monuments, ses musées et son charme, célèbres dans le monde entier.

Visites privées, gastronomie, lieux insolites : jetez un regard neuf sur la capitale française.

Épisode 3 Du jambon beurre aux restaurants étoilés, dans les cuisines des meilleures tables de Paris !

Ce 3ème épisode propose une découverte culinaire aux quatre coins de la capitale avec la visite des restaurants qui font sa renommée :

Le Relais de Venise, boulevard Pereire, est célèbre pour son entrecôte et sa sauce secrète.

La Tour d'Argent a été créé en 1582 (!) en face de l'île Saint-Louis.

La Coupole, située à Montparnasse, est la plus grande brasserie de France, connue pour ses fêtes magiques.

La brasserie Lipp, institution du boulevard Saint-Germain qui accueille de nombreuses célébrités, qui y ont leurs habitudes.

Paris est également connue pour ses pâtisseries avec des établissements réputés.