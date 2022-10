« Supervolcan Yellowstone : Menace sur la planète ? » lundi 10 octobre 2022 sur RMC Story

À découvrir sur RMC Story lundi 10 octobre 2022 à 21:05, le documentaire inédit « Supervolcan Yellowstone : Menace sur la planète ? » réalisé par Vivien Floris.

Notre planète abrite des supervolcans dont l’éruption pourrait conduire à une catastrophe sans précédent pour l’humanité dont les conséquences sont jusqu’ici complètement inconnues pour notre civilisation. L’un des supervolcans les plus puissants sur Terre se situe dans le Nord-ouest des Etats-Unis, la caldeira la plus vaste au monde : Yellowstone.

Les trois éruptions massives qui ont eu lieu à environ 630 000 ans d’intervalle ont profondément modifié le paysage. Le supervolcan de Yellowstone possède le plus grand réservoir de magma de la Terre. L’activité géothermique et sismique de Yellowstone est en constante évolution depuis 10 ans environ.

Et si ces signes d’activité étaient les prémices du grand réveil du volcan ? Et si Yellowstone entrait en éruption, quelles seraient les conséquences pour l’humanité ? Son explosion provoquerait 1000 fois plus de dégâts que les récentes éruptions du volcan Eyjafjallajökull et du Pinatubo. Un million de fois plus puissant qu’Hiroshima. Outre les dégâts cataclysmiques créés par l’explosion, il faudra traquer la cendre, le pire ennemi.

Découvrez documentaire inédit « Supervolcan Yellowstone : Menace sur la planète ? », le lundi 10 octobre à 21:05 sur RMC Story.