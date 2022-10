« Si loin de la Polynésie » lundi 10 octobre 2022 sur France 3 (vidéo)

Lundi 10 octobre 2022 à 00:00, France 3 diffusera le documentaire inédit « Si loin de la Polynésie » réalisé par Laurence Generet.

Partir et prendre son envol. Chaque année, de jeunes Polynésiens quittent leurs îles pour l’Hexagone, très loin de leur famille. Ils découvrent alors une autre vie qui devient progressivement la leur.

Dans ce film, découvrez les portraits de Mana et de sa femme Ida à Nantes, Kiani à Lens et le sergent Clément à Fréjus, qui ont décidé de dépasser leur pudeur et témoigner de ce déracinement volontaire, raconter leurs joies et les difficultés rencontrées.

Mana et Ida rêvaient de liberté et d’autonomie. À 18 ans, ils font le grand saut et s’installent à Nantes. Neuf ans plus tard, ils sont fiers d’avoir réussi à tracer leur chemin. La solidité de leur couple, l’entraide polynésienne et l’attachement profond à leur culture leur ont permis de surmonter la désillusion des premières années. Maintenant qu’ils ont des enfants et des projets à long terme, ils sont confrontés à la question de la transmission : celle de la culture et des valeurs traditionnelles polynésiennes.

L’histoire de Kiani est celle d’une petite fille qui a voulu réaliser son rêve : devenir footballeuse professionnelle. En 2017, à tout juste 15 ans, elle trouve le courage de quitter Tahiti et surtout sa famille. Ce départ nécessaire pour progresser dans son sport, Kiani l'a payé au prix d’immenses sacrifices. Après Strasbourg puis Cardiff au pays de Galles et Sarrebruck en Allemagne, elle pose ses valises dans les Hauts-de-France pour intégrer le célèbre Racing Club de Lens. Kiani devra puiser en elle pour trouver la force physique, mentale et émotionnelle pour concrétiser le rêve d'une petite fille du fenua.

Le sergent Clément est Marquisien dans l’âme, arrivé dans l’Hexagone il y a onze ans, à l’âge de 18 ans, pour intégrer le prestigieux régiment d’infanterie de marine (RIMa) qui accueille la plus grande communauté de Polynésiens et d’Ultramarins de France. Son parcours illustre bien la devise du régiment « Croche et tient ». Aujourd’hui chef de groupe, il a sous ses ordres une dizaine de compatriotes et fait ainsi honneur à ses aînés.

Chacune des histoires de ce documentaire révèle une facette personnelle et intime du passage à la vie adulte, dans des parcours marqués par l’éloignement de la terre natale et l’absence au quotidien de la famille restée en Polynésie. Le film tente d’explorer, avec eux et leurs proches, les histoires de ces expatriés pas comme les autres.