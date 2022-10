“Les plus grands mystères de l'histoire” « La pyramide de Khéops » mardi 11 octobre 2022 sur RMC Story

Mardi 11 octobre 2022 à 21:05, RMC Story diffusera un nouvel épisode inédit de la série documentaire “Les plus grands mystères de l'histoire” qui sera consacré à la pyramide de Khéops.

Première des sept merveilles du monde, la Pyramide de Khéops est la seule qui est encore visible à ce jour. Appelée aussi « grande pyramide de Gizeh », situé à Gizeh en Égypte, elle a été construite il y a 4.500 ans pour abriter le tombeau du pharaon « Khéops ».

Pendant des millénaires, elle fut la construction humaine la plus haute du monde : une pyramide à base carrée de 230 mètres de côté et 146 mètres de hauteur, plus haute que la Basilique Saint-Pierre de Rome !

Depuis 200 ans, elle fait partie des édifices les plus étudiés par les chercheurs et sa construction a donné lieu aux théories les plus folles.