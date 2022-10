« James Webb, voyage aux origines de l'univers » jeudi 13 octobre 2022 sur France 5 (vidéo)

Jeudi 13 octobre 2022 à 21:00, Mathieu Vidard vous proposera dans “Science grand format” de découvrir document inédit « James Webb, voyage aux origines de l'univers » qui revient sur la conception de l'instrument scientifique le plus cher jamais construit qui a déjà repoussé les limites de nos connaissances.

Observer le ciel, c'est remonter le temps. Nous voyons la Lune telle qu'elle était il y a une seconde. Le Soleil, il y a huit minutes. Le télescope Hubble nous a permis de voir l’Univers tel qu’il était il y a 13 milliards d’années. Mais le James Webb va nous permettre de regarder encore plus loin, jusqu’au temps qui a suivi le Big Bang, lors de la formation des toutes premières étoiles. Depuis sa mise en service, en juillet 2022, cette extraordinaire machine, l’instrument scientifique le plus cher jamais construit, a déjà repoussé les limites de nos connaissances. Il va peut-être même nous révéler l’existence d’une forme de vie extra-terrestre.

Ce document va vous révéler l’épopée de sa conception et de sa fabrication : dix milliards de dollars, et plusieurs décennies de travail, afin d’arriver à ce succès hors normes. Pour certains scientifiques de la NASA et de l’ESA, cela représente la majeure partie de leur carrière. Et il a fallu confier le fruit de leur travail, de leur ingéniosité et de leur persévérance, aux bons soins d’une fusée lestée de plus de 650 tonnes de carburant explosif…

Alors qu’on allume les moteurs, la tension est à son comble dans la salle de contrôle : le James Webb va entamer son voyage, en quête des origines de l’Univers.

Un documentaire écrit et réalisé par Martin Gorst avec la participation de Christophe Galfard.