“Un jour / Un destin” : « Sylvie, Johnny, les amants terribles » vendredi 14 octobre 2022 sur France 3

Vendredi 14 octobre 2022, France 3 diffusera à partir de 21:10 une soirée spéciale dédiée à Johnny Hallyday. (Re)découvrez l'icône du rock'n'roll français entre vie privée et vie publique.

À l'approche des cinq ans de la disparition de Johnny Hallyday, France 3 propose une soirée spéciale.

Entre vie privée et vie publique, (re)découvrez l'icône française du rock'n roll avec le documentaire « Sylvie, Johnny, les amants terribles », un hors-série inédit de la collection “Un jour / Un destin” qui raconte sa passion avec Sylvie Vartan, suivi de « Johnny Hallyday, souvenirs souvenirs » qui revient sur ses grands moments de télévision, et du film documentaire immersif « Johnny Hallyday, à nos promesses » qui suit sa dernière traversée des États-Unis à moto.

21:10 “Un jour / Un destin” : « Sylvie, Johnny, les amants terribles » Inédit

Sylvie Vartan et Johnny Hallyday ont tout traversé, tout partagé : une folle passion amoureuse, des chansons et des fans. Ces deux idoles ont été emportées dans un tourbillon médiatique qui les a souvent dépassées.

Ce film inédit tout en archives, avec la participation exceptionnelle de Sylvie Vartan, propose de découvrir comment ce couple iconique de la chanson s’est inscrit à jamais dans le cœur des Français au point de faire partie de leur histoire.

22:50 « Johnny Hallyday, souvenirs souvenirs » Inédit



Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday nous quittait. Mais tant que nous l’écoutons, tant que nous le chantons, Johnny reste vivant dans nos cœurs.

Revivre tous les grands moments que l’idole nous a offert à la télévision est la meilleure façon de lui rendre hommage. Des grands moments de télévision en solo bien sûr, mais aussi en duo avec ses amis de toujours : Patrick Bruel, Renaud, Eddy Mitchell, Florent Pagny, Céline Dion, Alain Souchon, Laurent Gerra, Julien Clerc... mais également accompagné de la nouvelle génération : Christophe Maé, Kendji Girac, Zaz…

« Allumer le feu », « Gabrielle », « Requiem pour un fou »… Johnny nous a offert des chansons cultes au fil de sa carrière qui ont toutes marquées leur époque. Nous les redécouvrons enrichies des témoignages de ceux avec qui il les a partagées mais aussi d'anecdotes racontées par Johnny lui-même comme autant de souvenirs.

01:00 « Johnny Hallyday, à nos promesses » Rediffusion

En septembre 2016, Johnny Hallyday décide de repartir pour une nouvelle traversée des États-Unis à moto. De la Nouvelle-Orléans jusqu’à Los Angeles, le réalisateur François Goetghebeur a filmé ce road trip.

Ce film est le récit du dernier voyage de Johnny raconté par ses compagnons de route, ses amis de toujours : Pierre Billon, Billy, Philippe Fatien, Claude Bouillon. Avec les témoignages de Sébastien Farran, ancien manager de Johnny, et de Dimitri Coste, et la participation de Laeticia, Jade et Joy Hallyday.

Un portrait de Johnny à travers ce qui l’a toujours fait vibrer depuis l’enfance : l’Amérique. Les grands espaces, le rock’n roll, le cinéma, les héros, la liberté…