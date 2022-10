« Paris, plus belle ville du monde » samedi 15 octobre 2022 : le 4ème épisode diffusé sur C8

Samedi 15 octobre 2022 à 21:15, C8 diffusera le 4ème et dernier épisode de « Paris, plus belle ville du monde » une série documentaire inédite réalisée par Julien Pot et Aurélie Bademian. Ce 4ème épisode propose une découverte des plus beaux intérieurs de la Capitale.

Paris, "la ville lumière", attire tous les regards et des millions de touristes chaque année, fascinés par ses monuments, ses musées et son charme, célèbres dans le monde entier. Visites privées, gastronomie, lieux insolites : jetez un regard neuf sur la capitale française. Épisode 4 Appartements, maisons, palaces, péniches : visite privée des plus beaux intérieurs de Paris Connue pour ses monuments incontournables attirant des millions de touristes, Paris abrite également des biens immobiliers de prestige. Maisons d’architecte, palaces, péniches, mais aussi appartements de designers, ce documentaire permet de pénétrer dans les plus beaux intérieurs de la capitale. Dans ce dernier épisode, vous allez découvrir des appartements fastueux place Vendôme, considérée comme la plus luxueuse du monde, d'hôtels 5 étoiles accueillant des célébrités du monde entier ou des péniches de luxe amarrées sur les bords de Seine offrant une vue à couper le souffle sur la Ville lumière.