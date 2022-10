« Ovnis : Les dossiers secret défense » samedi 15 octobre 2022 sur RMC Story (vidéo)

Samedi 15 octobre 2022 à partir de 21:05, RMC Story proposera une soirée consacrée aux Ovnis avec la diffusion de trois documentaires.

21:05 « Ovnis : Les dossiers secret défense » (Inédit)

Au cours des 70 années qui se sont écoulées depuis le célèbre accident d'ovni de Roswell, il y a eu une longue série d'allégations concernant des phénomènes extraterrestres et leur supposée dissimulation par les gouvernements. Ce documentaire examine de près les rapports d'OVNI les plus célèbres et les moins connus qui, selon certains, ont été délibérément cachés au public.

Un documentaire réalisé par Paul Villadolid et Douglas Segal.

22:45 « Alien Theory : le Top 10 des rencontres extraterrestres » (Rediffusion)

Ce document vous présente le top 10 des rencontres extraterrestres dans le monde, depuis le premier enlèvement rapporté jusqu'aux observations massives d'ovnis au-dessus de la vallée de l'Hudson à New York, en passant par un incident dans la Rome antique qui a changé le cours de l'histoire humaine. Ces récits incroyables pourraient-ils être des rencontres réelles avec des visiteurs venus des étoiles ?

23:45 « Alien Theory : le code harmonique » (Rediffusion)

Les archéologues ont découvert que de nombreux sites anciens ont été construits dans un but acoustique et résonnent souvent à une fréquence qui a un effet profond sur le cerveau humain. Les peuples antiques auraient-ils pu être conscients d'un code harmonique ? Un code qui les mettait en contact avec des êtres extraterrestres ?