« Florent Pagny, la voix nue » mercredi 19 octobre 2022 sur France 4 (vidéo)

À voir ou à revoir mercredi 19 octobre 2022 à 21:10 sur France 4, le documentaire « Florent Pagny, la voix nue » écrit par Didier Varrod & Nicolas Maupied, réalisé par Nicolas Maupied en collaboration avec Virginie Parrot.

Avec 15 millions de disques vendus et plus de vingt albums, Florent Pagny compte parmi les personnalités préférées des Français et incarne à lui seul un pan entier de la chanson française. Pour décrypter la popularité de cet artiste hors-norme, Didier Varrod et Nicolas Maupied adoptent un parti pris original : celui de parcourir la vie de l’artiste à travers une immersion dans le patrimoine de la chanson française.

A partir d’archives télévisuelles, d'une longue entrevue et de reprises acoustiques de grands morceaux de notre répertoire interprétés par Florent Pagny, le film retraversera une carrière, intimement liée à l’histoire de la chanson, la bande originale de sa vie dans laquelle il se raconte.

Une vingtaine de tubes et chansons plus confidentielles de Florent Pagny rythment ce portrait intimiste, à celles-ci répondent les reprises accompagnées au piano de grandes chansons du répertoire français.

Note d'intention de l'auteur, Didier Varrod

Florent Pagny ne fait rien comme tout le monde. Il est le fruit inattendu d’une volonté et d’un concours de circonstances. Au départ, l’histoire est celle d’un film documentaire où il est question de raconter la vie de Florent Pagny en chansons.

Chanteur à part et très populaire à la fois, Florent Pagny montre une forme d’entêtement à être ce qu’il est, jusqu’à se retrouver sous les feux de l’actualité pour des raisons bien éloignées de ses talents de chanteur. Ce qui en fait un sujet romanesque pour réaliser un film.

Je lui ai donc proposé de raconter sa vie d’homme en chansons. Pour fêter aussi en 2018 ses trente années de carrière. Trente ans de la vie d’un artiste qui a su traverser le meilleur comme le pire avec philosophie. De ses débuts singuliers au cinéma, au coup du destin qui le propulse N°1 du top 50. De sa relation tumultueuse avec Vanessa Paradis jusqu’à la rencontre de la femme de sa vie Azucena Caamano qui lui ouvre les portes du monde du silence et de la méditation, Florent Pagny devient peu à peu le héros ordinaire d’une vie extraordinaire.

Après quelques semaines de réflexions et de discussions, Florent Pagny a donc accepté ce défi de se livrer (puisqu’il n’a pas l’habitude de se dérober) tout en s’immergeant dans une partie de notre patrimoine musical qu’il n’avait jusque-là guère fréquenté. Et c’est ainsi que se sont dessinées les lignes force de sa trajectoire artistique au travers d’une collection de grands titres qui ont aussi bercé nos vies. Florent Pagny s’est donc mis volontairement à nu avec la complicité de son ami de plus de 30 ans et pianiste Alain Lanty. Il a fait de même dans ce long entretien où l’on découvre un conteur sans pareil, tout à tour ému ou émerveillé, capable de faire preuve de distance et d’une juste humilité pour parler de sa trajectoire de vie.

De l’enfant qu’il était au chanteur populaire jouant en battle avec le patron Johnny Hallyday devant la France entière. D’une chanson "Caruso" qui le ressuscite à son rôle de coach le plus bienveillant de The Voice, sa vie est aussi une somme d’archives savoureuses qui illustrent la cohérence de son parcours. Ce va et vient entre son histoire qu’il nous livre, les archives que l’on redécouvre, et ses interprétations acoustiques et intimistes, nous place au plus près de sa vérité, et à l’os de la psyché du chanteur. Chansons à effet miroir comme "Mistral gagnant" de Renaud ou encore "Quand je serai K.O" d’Alain Souchon. Chansons à usage révélateur comme "20 ans" de Léo Ferré, "Le Mal de vivre" de Barbara ou encore "Ma solitude" de Georges Moustaki. Chansons à résonance intérieure et psychologique comme "Des gens formidables" de Francis Cabrel ou "Il faut tourner la page" de Claude Nougaro. Cette dernière offrant aussi la réalité d’aujourd’hui d’un artiste qui sans nul doute est prêt à de nouvelles explorations de son "chant des possibles".

Ce film "la voix nue" ne fait rien d’autre que de raconter encore une fois la chanson française, reine d’un soir et de toujours, venue demander la main d’un chanteur populaire qui sait le prix de ce statut unique.