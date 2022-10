« Justice en France » à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, mercredi 19 octobre 2022 sur France 3 (vidéo)

Mercredi 19 octobre à 23:10, France 3 vous proposera de découvrir le premier épisode de « Justice en France », une série documentaire inédite qui permet de suivre des audiences réelles qui ont été filmées.

52 minutes en immersion au cœur de la justice du quotidien dans tous les territoires. « Justice en France » est le nouveau rendez-vous évènement proposé par France 3, dès le mercredi 19 octobre, en seconde partie de soirée. Une série documentaire mensuelle avec la participation du chroniqueur judiciaire Dominique Verdeilhan.

Ce programme lancé sur le service public est une grande première en France, permise par une convention signée avec la Chancellerie. Comme le souligne Delphine Ernotte Cunci, présidente de France Télévisions, « Justice en France » permet de « donner à voir le fonctionnement de la justice pour mieux la comprendre ».

Transparence, pédagogie, proximité

Montrer le déroulement des audiences et faire preuve de pédagogie grâce aux décryptages d'experts, pour rapprocher les Français de leur justice, telle est l'ambition que souhaite porter France Télévisions avec cette nouvelle émission.

Le point de départ de cette série documentaire repose sur la signature d’une Convention entre le ministère de la Justice et France Télévisions en mars 2022, dans le cadre du nouveau décret d’application de l’article 1er de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire portée par le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, permettant la captation de certaines audiences. L’ambition de ce partenariat est de permettre au public, à travers un programme d’émissions récurrentes pédagogiques de « justice filmée », de mieux connaître et comprendre le fonctionnement de nos institutions et ainsi d’en appréhender tous les enjeux.

Ces captations ont nécessité l’obtention de l’accord des magistrats, des avocats et des justiciables. Pour les personnes dont les autorisations n’ont pas été obtenues, elles seront anonymisées et tout élément d’identification occulté. Il s’agit de restituer la réalité des audiences, sans artifice technique ni mise en scène, de cheminer avec celles et ceux qui font la justice, celles et ceux qui y font face ou qui demandent sa protection.

En rendant compte de la complexité, des difficultés, des souffrances, des doutes qu’expriment les victimes, les personnes mises en cause comme les témoins, l’émission restituera tout ce qui fait l’humanité d’un procès comme aucun compte rendu ne peut le faire.

Tournée dans les tribunaux – juridictions urbaines comme rurales –, « Justice en France » permet de « faire entrer la justice dans le salon des Français, sans verser dans la justice spectacle », précise Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice qui a porté ce projet d’ouverture des prétoires aux caméras.

La première émission, diffusée mercredi 19 octobre, suivra des audiences correctionnelles de délits routiers à la cour d’appel d’Aix-en-Provence.