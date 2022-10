« Seconde main : les métiers de l'occasion » : le 3ème épisode diffusé jeudi 20 octobre 2022 sur RMC Story

Jeudi 20 octobre 2022 à 21:05, RMC Story diffusera le 3ème épisode de « Seconde main : les métiers de l'occasion » une nouvelle série documentaire inédite réalisée par Alban Patural qui vous plonge dans l'univers des brocanteurs.

En France, le marché de l’occasion pèse 6 milliards d’euros et progresse 2 fois plus vite que la consommation globale. Il s’agit d’une tendance sociétale lourde.

Le marché est dopé par la volonté des consommateurs d’optimiser leur budget et leur pouvoir d’achat mais aussi, face à l’urgence écologique, ils souhaitent de plus en plus redonner une seconde vie aux objets qu’ils n’utilisent plus et rallonger ainsi leur durée de vie.

La revente des produits d’occasion s’inscrit donc bel et bien dans l’air du temps. Partez en immersion chez trois brocanteurs et spécialistes de la seconde main en France qui vous feront découvrir les coulisses de ce marché.

Épisode 3 Objectif : la grande foire de Toulouse

En Normandie, Vincent reçoit le DJ mondialement connu, Bob Sinclar. Ils sont devenus amis grâce à leur passion commune pour le vintage.

A Toulouse, Charlène prépare la Foire Internationale de Rouen depuis plus de six mois. Un événement important qui se joue en famille.

A Orange, Nadine n’est pas du genre à jeter. Son truc, c’est plutôt de prolonger la vie des objets. Même au-delà de son entreprise…