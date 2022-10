“Échappées Belles” sur le Bassin d'Arcachon samedi 22 octobre 2022 sur France 5 (vidéo)

Samedi 22 octobre 2022 à 21:00, France 5 vous proposera de découvrir un nouvel inédit du magazine “Échappées Belles” dans lequel Ismaël Khelifa nous emmène sur le Bassin d'Arcachon.

Célèbre pour la dune du Pilat, la plus grande d’Europe, mais aussi pour son patrimoine architectural, ses villages ostréicoles perché sur pilotis ou encore ses plages de sable fin, le bassin d’Arcachon, lancé par l’essor des bains de mer au XIXème siècle, a su conserver ses traditions, son authenticité et sa singularité. Ici, l’air marin et le rythme des marées dictent les journées des ostréiculteurs, pêcheurs, des guides nature et des artisans de la mer.

De l’industrieuse et modeste Gujan-Mestras aux fastueuses et pittoresques maisons de la Ville d’Hiver arcachonnaise, nous suivrons la piste de la filière huîtrière, avant d’explorer les coins secrets de la réserve de Teich, véritable trésor de faune et de flore protégées. Puis, des pinasses d’époque aux bateaux du futur, nous écumerons ces eaux capricieuses venues de l’Atlantique, jusqu’à plonger entre les épaves sous-marines.

À l’heure où les projections météorologiques pèsent sur la fragile Île aux Oiseaux, sur la Dune du Pilat, rempart de sable qui recule chaque année, ou sur la marée de pinèdes censée la retenir, désormais ravagée par les feux de juillet 2022, nous allons interroger les habitants sur les façons de protéger l’arrière-pays.

Comment les habitants s’activent-ils en coulisses pour préserver ce milieu fragile ? Comment font-ils de l’écologie un enjeu majeur pour faire revivre le Bassin ?

Les reportages diffusés :

Un été sur le bassin d'Arcachon.

Mes vacances de rêve.

Les belles villas du bassin.

L'huître dans tous ses états.

Les secours des plages et en mer.

Nouvelles glisses électriques.

Un écrin naturel à préserver.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Lille Gourmand ».

Lille, l’une des plus grandes villes de France et une métropole européenne, est aussi la capitale de la gastronomie des Flandres. Dans les rues de l’ancienne île, des centaines de restaurants régalent les papilles des habitants, des gourmands et des touristes. Et les chef-fe-s ne manquent pas d’imagination pour faire évoluer la cuisine du Nord.

Sophie Jovillard part à la découverte de ce terroir unique. Sur sa route, elle rencontre toutes ces générations qui font vivre la gastronomie lilloise.

Les reportages diffusés :