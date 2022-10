« Parcs aquatiques : constructions XXL » lundi 24 octobre 2022 sur RMC Découverte

Lundi 24 octobre 2022 à 21:05, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit « Parcs aquatiques : constructions XXL » réalisé par Yohann Thiriet.

Avec plus de 80 millions de visiteurs chaque année, la France est la destination préférée des vacanciers étrangers.

Dans l’offre touristique diversifiée que propose l’hexagone, des établissements d’un genre nouveau tirent leur épingle du jeu : les parcs aquatiques.

Avec un climat favorable et 7 592 campings comptabilisés en 2021, la France est championne d’Europe en nombre de sites aquatiques et elle possède le 2ème parc mondial après celui des États-Unis. Alors pour satisfaire les millions de baigneurs qui séjournent chaque année dans notre pays, les aqua-parcs redoublent d’effort pour proposer les infrastructures les plus ludiques et spectaculaires.

Rendez-vous lundi 24 octobre à 21:05 sur RMC Découverte pour suivre en exclusivité ce documentaire sur les plus grands parcs aquatiques d’Europe et même du monde.