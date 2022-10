“Dating with dogs, L'amour mon chien et moi” mercredi 26 octobre 2022 sur TFX

Mercredi 26 octobre 2022 à 21:05, TFX diffusera les deux premiers numéros de “Dating with dogs, L'amour mon chien et moi”, une nouvelle émission de rencontre entre maîtres et animaux de compagnie...

Ils sont célibataires, veulent trouver l’amour et rien ne saurait les en empêcher. Rien... à part, peut-être, leur chien ! “Dating with dogs” est une émission de rencontres d’un genre inédit, dans laquelle des célibataires vont sélectionner sur une application dédiée différents prétendants, uniquement sur le profil de leur animal de compagnie. Tel maître, tel chien... Quoi de mieux qu’un dating pour vérifier cet adage ? Cette quête d’amour d’un genre nouveau se déroule sous l’œil complice et confident de Zak, qui les accompagnera et les guidera durant leur aventure. Alors la romance sera-t-elle au bout de la laisse ? Premier épisode à 21:05 : Maxence & Emelyne. Deuxième épisode à à 22:55 : Vaiana & Henri-Claude.

