« Autisme : le petit chasseur de fantômes » mercredi 26 octobre 2022 sur LCP Assemblée Nationale

À voir sur la chaîne LCP Assemblée Nationale mercredi 26 octobre 2022 à 20:30, le documentaire inédit « Autisme : le petit chasseur de fantômes » réalisé par Mickey Mahut et Laurent Kouchner.

Tom est né à Fontainebleau, le 25 février 2010. À 2 ans, il ne regarde pas dans les yeux, a un retard de langage, fait des crises inexplicables et a pour passion les fouets de cuisine avec lesquels il joue pendant des heures.

Après une série d’examens à l’hôpital Sainte-Anne de Paris, le diagnostic tombe : Tom est atteint de troubles du spectre autistique (TSA). C’est le début d’un long combat.

Orthophonistes, psychomotriciens, pédopsychiatres, reçoivent Tom chaque semaine pour l’aider à avancer. De manière surprenante, il rattrape son retard de langage. Il entre à l’école "ordinaire" accompagné de son auxiliaire de vie scolaire et même s’il ne joue pas avec les autres enfants et qu’il est allergique aux mathématiques, « il s’en sort ».

Aujourd’hui Tom a 11 ans et rêve de devenir chasseur de fantômes, d’en faire son métier, c’est son intérêt du moment. Tom et son père sont donc chaque week-end sur la route, en quête de manoirs ou de châteaux abandonnés. Tom se filme lors de ces expéditions, en reprenant les codes d’un célèbre Youtuber dont il connaît les vidéos par cœur. Chasseur de fantômes... est-ce seulement un métier ? L’idée fait sourire son père, mais il a besoin de se rassurer et de lui imaginer un avenir.

Pour cela, le père de Tom va sillonner notre pays, la France, très en retard sur l’inclusion des personnes autistes, mais également le Canada, le Danemark, Israël où des initiatives exceptionnelles sont nées et dont il aimerait faire profiter Tom plus tard.

Pas de médecin, pas de spécialiste, pas d’expert, ni de statisticien, le père de Tom va rencontrer et ne donner la parole qu’à des personnes autistes épanouies dans leurs métiers.

Ce film est une quête, celle d’un père et de son fils, à la recherche d’un meilleur avenir.

Un débat accompagnera la diffusion de ce documentaire.