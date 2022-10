« Bûcherons : un métier à hauts risques », épisode 6, mercredi 26 octobre 2022 sur RMC Découverte

Mercredi 26 octobre 2022 à 21:05, RMC Découverte diffusera le cinquième épisode de 2ème saison inédite la série documentaire « Bûcherons : un métier à hauts risques ».

En France chaque année, la forêt gagne du terrain. Aujourd’hui elle s’étend sur 17 millions d’hectares. Pour entretenir ses arbres, en replanter, nous fournir le bois nécessaire à la fabrication de nos meubles et de nos maisons, des forestiers travaillent d’arrache-pied… souvent au péril de leur vie ! Leur métier est classé numéro deux parmi les plus dangereux au monde.

Pour la première fois, ces bûcherons des temps modernes ont accepté d’être suivis dans leur quotidien extraordinaire…et risqué !

Épisode 6 Bûcherons sous haute tension

Dans cet épisode, nous ferons un détour par la Belgique, avec Eddy et Quentin Tarte. Missionnés pour abattre des arbres attaqués par un parasite dévastateur dans les Ardennes Françaises, père et fils vont devoir affronter des conditions météorologique déplorables et des pannes imprévues…

Dans les Hautes-Pyrénées, les bûcherons de l’entreprise Sanguinet vont devoir travailler dans l’eau où les risques sont démultipliés ! Entre les courants du Gave de Pau, le manque de visibilité et le sol mouvant et instable, ils vont se mettre en danger au service de la communauté.

Enfin, vous découvrirez pour la première fois les coulisses des championnats du monde de bûcheronnage avec Loïc Voinson, bûcheron de profession et favori dans la catégorie des moins de 25 ans.