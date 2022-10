“Science grand format” : « Au temps des dinosaures », jeudi 27 octobre 2022 sur France 5 (vidéo)

A voir ou à revoir sur France 5 jeudi 27 octobre 2022 à 21:10 dans “Science grand format”, le documentaire « Au temps des dinosaures » réalisé par Pascal Cuissot.

Découverts il y a plus de 2 siècles, les reptiles marins et les dinosaures ne cessent de nous fasciner. Pendant 160 millions d'années, ils ont conquis les continents, les mers et les airs. Mais la plupart des espèces nous sont encore inconnues et chaque année, les paléontologues découvrent de nouveaux spécimens : Tarbosaures, Deinocheirus, Halzkaraptors, Mosasaures, Pleiosaures, Troodons... Bienvenue dans un monde captivant peuplé d'animaux spectaculaires aux comportements surprenants !

Contrairement à l’image dont ils ont longtemps été́ affublée les animaux du Mésozoïque, qu’ils soient gigantesques ou de petite taille, dinosaures ou pas, herbivores ou carnivores étaient bien loin d’être tous terrifiants ou incapables de s'adapter à l'environnement.

Des découvertes récentes nous apprennent qu’avant d’être balayés de la planète, ces animaux s’étaient développés bien plus que ce que nous croyions. Aujourd’hui, grâce aux moyens d’investigations modernes de la paléontologie et avec des experts de Chine, du Japon, des États-Unis et de France, nous découvrons les richesses de la vie et du comportement animal jusqu’alors insoupçonnables.

Grâce à des images de synthèse, nous vous invitons à remonter dans le passé, au temps des derniers dinosaures, et à faire une incursion dans la vie de trois spécimens emblématiques de cette époque : Nikki, une jeune Deinocheirus de Mongolie tropicale, Geena, une maman Mosasaure top prédatrice des mers et White, un Troodon qui vivait en Arctique.