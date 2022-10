« 7 jours, 7 nuits à la maternité » : série documentaire inédite à suivre sur 6ter à partir du 17 novembre 2022

Jeudi 17 novembre 2022 à 21:05, 6ter débutera la diffusion de « 7 jours, 7 nuits à la maternité » une nouvelle série documentaire inédite consacrée aux sages-femmes, ces héroïnes du quotidien dans des maternités spécialisées pour les urgences.

Tout au long des épisodes, la série présente le rôle de ces femmes aux quatre coins de la France, souvent confrontées à d’innombrables urgences dans des services sous tension quasi-permanente.

Dans une maternité, tout peut arriver à n’importe quel moment. C’est pourquoi depuis plus de 20 ans, ces établissements ont été classés en 3 catégories : Niveau 1, 2 et 3. Plus le niveau de maternité est élevé, plus les équipements sont importants et permettent de prendre en charge longtemps les mamans et leurs enfants.

Lens, Montpellier, Antony, Martigues ou Bry-sur-Marne, Cinq maternités de niveau 2 et 3 ont accepté de nous ouvrir les portes de leurs services, pour suivre en immersion le travail au quotidien, de jour comme de nuit, de 8 sages-femmes : Manon, Hana, Lisa, Isabelle, Linda, Magali, Johanne, et Sophie.

Leur rencontre avec les mamans, leur engagement, leur stress, les gardes qui s’enchaînent... A travers leur regard, c’est tout un service sous tension que nous allons découvrir.

Accouchement en urgence, ultra-rapide, en césarienne code rouge (césarienne dans les 15 minutes), en code orange (césarienne dans la demie heure), sans péridurale, douloureux, doux, en musique, en criant, des grossesses multiples, des bébés prématurés... Aucun accouchement ne se ressemble !

Alors, nos 8 sages-femmes veillent sur les futures mamans 24h/24, 7 jours sur 7, et garantissent un accompagnement sur mesure, tout autant médical que psychologique.

8 femmes, 8 sages-femmes, 8 héroïnes du quotidien :

Lisa, 26 ans, Centre hospitalier de Lens

Lisa, jeune mariée sans enfant, est spécialisée en Urgences maternité, bloc obstétrical, suites de couche et service de grossesse pathologique, elle donne aussi des cours de préparation à la naissance et pratique la sophrologie auprès de ses patientes. Passionnée par son métier, c’est une jeune femme de son temps qui aime aussi profiter de sa famille.

C’est un métier vocation, il faut être passionnée pour le faire. Ce n’était pas gagné puisque toute petite, j’avais peur du sang.

Johanne, 27 ans, CHU de Montpellier

Johanne travaille en salle de naissance et affectionne particulièrement les prises en charge de grossesses pathologiques. Elle enchaine les gardes de 12 heures, souvent de nuit, et n’hésite pas à revenir travailler en garde supplémentaire pour donner un coup de main à ses collègues. Quand Johanne met sa blouse de sage-femme, elle a l’impression de passer sa cape de “super héros” et ne changerait “son rythme de vie tout pourri” pour rien au monde.

Être sage-femme, c’est rouler sur l’autoroute à 130 pendant 12 heures d’affilée sans devoir se déconcentrer une seconde, car à tout moment ça peut basculer.

Magali, 42 ans, CHU de Montpellier

Magali, mariée, 2 enfants, s’occupe des mamans aux urgences, en salle d’accouchement, en service grossesse à risque et s’est spécialisée dans l’acupuncture. Magali travaille principalement de nuit. Cette maman, originaire du nord de la France, porte son métier avec fierté, engagement et émotion.

Je voudrais que ce soit un accompagnement personnalisé pour chaque femme en fonction de ses besoins.

Isabelle, 49 ans, Hôpital privé d'Anthony

Isabelle est maman solo de 2 enfants. L’équipe, la communication et l’accompagnement représentent les 3 piliers de son métier. L’expérience lui a permis d’acquérir calme, douceur et sagesse. Elle puise son énergie dans le yoga, la méditation et son rapport aux patientes.

Dans mes souvenirs d’enfance, je jouais à récupérer des bébés qui n’allaient pas très bien. On dit que c’est un signe, quand on cherche une vocation, on cherche comment jouaient les enfants quand ils étaient petits

Linda, Hôpital privé d'Anthony

Jeune mère quadragénaire, Linda travaille principalement en salle de naissance. Passionnée, dynamique et forte de son expérience, elle assure le bien-être et la sécurité de ses patientes telle “une grande soeur”, dans une ambiance dont elle seule a le secret.

Ce n’est pas notre métier qui est le plus beau, c’est être maman qui est beau.

Manon, 23 ans, Hôpital privé de Marne-la-Vallée

Manon, célibataire sans enfant, vit encore chez ses parents. Son livre de chevet est ‘Bien vivre sa grossesse’. Son métier est une vocation qu’elle a développée depuis l’âge de 5 ans.

On passe tellement de temps au boulot que je le passe au plus bel endroit au monde : en salle de naissance.

Hana, 26 ans, Hôpital privé de Marne-la-Vallée

Hana prône l’accouchement physiologique. Elle est “Chat Noir”, comme elle le dit, car à chacune de ses gardes, les accouchements s’enchainent ! Elle est tout à la fois un tourbillon d’énergie, de bonne humeur et de professionnalisme. Souvent en équipe avec Manon et Josué, un des rares hommes sagefemme, ils font les 400 coups dans et hors de la maternité.

On ne fait pas le métier le plus difficile du monde, on n’est pas des super-héros même si certaines patientes vous diront que si, mais juste essayez parfois de comprendre nos conditions de travail.

Sophie, 43 ans, Centre Hospitalier de Martigues

Sophie est sur tous les fronts : salle de naissance, suites de couche, grossesses à risque. Après une formation à Nîmes et une expérience à Mayotte, Sophie est entrée à la maternité de Martigues où elle exerce depuis 14 ans. Elle privilégie les gardes de nuit afin de s’occuper de ses enfants. Sophie est tout aussi calme et rassurante que professionnelle et engagée. Elle cumule son travail et sa vie de femme avec sourire et détermination.

Sage-femme, c’est avoir la connaissance de la femme, mais ce n’est pas que ça, c’est surtout être auprès de la femme tout au long de sa vie.

Cette série documentaire inédite se compose de 6 épisodes de 60 minutes, à découvrir chaque jeudi soir à 21:10 sur 6ter à partir du 17 novembre 2022.