“Le monde en face” : « Chine - États-Unis, la nouvelle guerre froide » dimanche 30 octobre 2022 sur France 5 (vidéo)

Dimanche 30 octobre 2022 à 20:55 sur France 5 dans “Le monde en face”, Mélanie Tavarant propose un regard sur l'histoire pour comprendre la confrontation d'aujourd'hui entre ces deux superpuissances avec le documenaire inédit « Chine - États-Unis, la nouvelle guerre froide » de Yannick Adam de Villiers.

Le réalisateur Yannick Adam de Villiers et Frédéric Encel, conseiller géopolitique sur ce film, nous plongent ici dans la réalité de la guerre froide sino-américaine qui menace de déstabiliser durablement le monde d’aujourd’hui.

De la guerre en Ukraine à la pandémie de Covid-19, du sort des Ouïgours à la reprise en main de Hong Kong, du détroit de Taïwan à la guerre commerciale, les terrains d’affrontement entre les États-Unis et la Chine se multiplient. Ce bras de fer s’est mué en un conflit multiforme à la fois diplomatique et militaire, technologique et idéologique.

Raconter cette guerre froide sino-américaine passe nécessairement par l’analyse des différentes dimensions de cette confrontation et un regard sur l’histoire pour comprendre les origines du conflit.

Quels sont les ingrédients de cette guerre froide qui dure depuis près de 30 ans ? Existe-t-il une ligne d’urgence entre les deux pays pour éviter une guerre nucléaire ? Quels sont les risques, aujourd’hui, de voir cette guerre froide entre les deux superpuissances du moment se transformer en une véritable guerre ?

Autant de questions auxquelles les intervenants de ce document répondent.

Ce film s’est écrit au fil d’une actualité forte depuis le début de la guerre en Ukraine. Une guerre qui est d’ailleurs devenue une occasion unique pour les deux superpuissances d’afficher leurs différences sur leur vision du monde de demain.

Les intervenants qui témoignent dans le documentaire :

Kevin Rudd, Premier ministre australien, 2010-2013

James Fanell, directeur du renseignement, Commandement Pacifique des États-Unis, 2011-2015

François Chih-Chung Wu, représentant de Taipei (Taïwan) en France

Colonel Liu Mingfu, colonel de l’Armée populaire de libération

Wu Shicun, directeur de l’Institut de la mer méridionale, Chine

Contre-amiral Jean-Mathieu Rey, commandant de la zone Asie-Pacifique, 2020-2022

Victor Gao, porte-parole du Parti communiste chinois

Miles Yu, conseiller Chine auprès de l’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo

Jean-Maurice Ripert, ambassadeur de France à Pékin, 2017-2019

Pierre Haski, correspondant de Libération à Pékin, 2000-2005

Général Robert Spalding, brigadier général de l’US Air Force / Conseil national de sécurité des États-Unis (2015-2017)

Jean-Pierre Cabestan, professeur émérite à l’Université baptiste de Hong Kong

Nadège Rolland, National Bureau of Asian Research / analyste au ministère de la Défense française, 1994-2014

Gregory B. Poling, directeur de l’Initiative pour la transparence maritime en Asie

Dr Timothy Heath, analyste à la Rand Corporation, Commandement Pacifique (2009-2014)

Aaron Friedberg, Commission économique et sécuritaire États-Unis-Chine, Congrès américain.