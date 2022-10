“Faites entrer l'accusé” : « Hervé Robino, la trahison du jardinier » dimanche 30 octobre 2022 sur RMC Story

Dimanche 30 octobre 2022 à 21:05, Rachid M'Barki et Dominique Rizet vous proposeront de découvrir sur RMC Story un nouvel inédit du magazine “Faites entrer l'accusé” qui reviendra sur l'affaire Bernadette Benaïm Cogis.

Qui a tué Bernadette Benaïm Cogis, une riche retraitée de 67 ans, qui a été retrouvée quasiment décapitée devant la porte de sa villa ?

La présence d’une bouteille d’essence sur la terrasse et de plusieurs départs de feu prouvent que son assassin lui a tendu un piège, pour obliger la veuve, qui vivait seule, à sortir de chez elle, pendant la nuit. Quand elle a mis le pied dehors, il s’est acharné, en la poignardant de plusieurs coups de couteau. Avant de s’enfuir, sans rien voler.

Un mode opératoire qui éloigne la thèse d’un cambrioleur au profit de celle d’un proche qui en voulait personnellement à Bernadette Benaïm Cogis… Les gendarmes de St Tropez se plongent donc dans la vie de cette femme, au naturel joyeux, et à la vie sociale et amoureuse encore très active. Et leurs soupçons se portent sur son jardinier, Hervé Robino, un homme de 44 ans, avec lequel la retraitée a eu une liaison tumultueuse.

Mais comment imaginer que ce crime violent impliquerait toute une famille ? Un homme, qui s’était empêtré dans une aventure malheureuse, une épouse folle de jalousie, mais aussi des filles d’à peine 20 ans, qui voulaient sauver l’honneur de leur mère ?

