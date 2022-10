“Secrets d'histoire” : « Ragnar, le Viking qui a terrorisé Paris » lundi 31 octobre 2022 sur France 3 avec Stéphane Bern (vidéo)

Lundi 31 octobre 2022 à 21:10 sur France 3, Stéphane Bern vous emmène dans ce numéro inédit de “Secrets d'histoire” à la découverte de Ragnar, le Viking qui a terrorisé Paris.

Direction la Norvège avec Stéphane Bern, sur les rivages du Nærøyfjord, considéré comme l’un des plus beaux fjords au monde et classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

C’est ici, dans les pays scandinaves, que tout commence pour les Vikings, avec le plus célèbre des chefs : Ragnar Lodbrok.

Du IXe au XIe siècle, une vague de violence inouïe s’abat sur l’Europe tout entière. Les Vikings pillent et dévastent les monastères et les villages des royaumes qu’ils traversent. En quelques minutes, un havre de paix se transforme en une scène d’apocalypse. Comme ce jour où ils décident d’envahir Paris !

Qui sont ces guerriers venus de Scandinavie ? Si leur réputation de barbares sanguinaires les précède, leur culture est nettement moins connue et bien plus raffinée que ce que l’on a longtemps pensé.

On le dit audacieux, cruel mais aussi rusé. Ses exploits et fabuleuses conquêtes semblent tenir de la légende car son mythe a en effet été largement enrichi, au fil des siècles, d’histoires extraordinaires.

Il séduit les femmes les plus belles et les plus brillantes du royaume. Les enfants qui naissent de ces unions répondent aux noms très évocateurs d’Ivar « le désossé », Björn « côtes de fer » ou encore Sigurd « œil de serpent », et fascineront autant que leur propre père.

Stéphane Bern vous raconte l’incroyable épopée de Ragnar Lodbrok, tout en levant le voile sur cette société viking si mystérieuse. Comment vivent-ils ? Quelles sont leurs croyances ? Pourquoi deviennent-ils de si grands navigateurs ? Pour quelles raisons pillent-ils ? Et finalement pourquoi leur culture fascine tant ?

Avec la participation de :

Laurent PEYRONNET : écrivain

Philippe SÉGUY : écrivain

Stéphane William GONDOIN : écrivain

Soline ANTHORE BAPTISTE : historienne

Jean RENAUD : professeur émérite de littérature et civilisation nordique

Nicolas BAPTISTE : historien

Georg « Olaf Reydarsson » HANSEN : chef du village viking

Lucie MALBOS : historienne

Laurent MAZET : archéologue

Kristina EKERO ERIKSSON : archéologue

Pierre BAUDUIN : historien médiéviste

Martin Rodevad DAEL : charpentier de marine

Morten RAVN : archéologue

Anders Jarle JOHANSEN : forgeron village viking de Gudvangen

Jeanette VARBERG : conservatrice du Musée national du Danemark

Marie CANDITO-STALHEIM : guide du village viking de Gudvangen