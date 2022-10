« La citrouille, moins courge qu'elle n'en a l'air » mardi 1er novembre 2022 sur France 5 (vidéo)

À découvrir mardi 1er novembre 2022 à 21:00 sur France 5, le documentaire « La citrouille, moins courge qu'elle n'en a l'air » réalisé par Elise Joseph.

Ronde, orangée, généreuse… La citrouille s’est imposée comme LE légume d’automne par excellence. Elle semble si familière... Et pourtant… Ce documentaire, narré comme un conte, lève le voile sur bien des mystères qui recouvrent la plus populaire des cucurbitacées : sur le carrosse de Cendrillon, dont on apprendra qu’il n’est pas une citrouille… Sur ses origines, liées à l’histoire de l’Amérique… Et sur ce que la figure rougeoyante et festive d’Halloween doit au folklore irlandais…

La citrouille et ses cousines les courges nous auraient-elles ensorcelés, nous, Français ? Elles ont en tout cas de plus en plus d’adeptes, chez les cultivateurs, parmi les gourmets, et même dans le milieu scientifique…

Nicolas, jardinier, a fait du potiron rouge son chouchou : l’idéal pour de bons petits plats familiaux, pas chers et nourrissants.

Jean Sulpice, chef doublement étoilé, le met lui aussi à l’honneur à sa carte et livre quelques-uns des secrets de sa savoureuse recette de ravioles…

Emmanuelle Reboul, chercheuse à l’INRAE, consacre une partie de sa vie à comprendre les performances des courges dans l’assimilation de certaines vitamines dans notre organisme…

Quant à Medhi, maraîcher compétiteur dans l’âme, il chouchoute depuis près d’un an un potiron qu’il appelle son « bébé »… Et il espère bien monter cette année sur le podium européen de la plus grosse courge…

Découvrez les inattendues vertus de la citrouille, décidément « moins courge qu’elle n’en a l’air »…