« Pog & Supercar » au coeur du Rallye du plus fou du monde lundi & mardi sur RMC Découverte

Lundi 30 octobre 2022 et Mardi 1er novembre 2022 à 21:05, RMC Découverte diffusera « Pog & Supercar », une série documentaire inédite en deux épisodes réalisée par Julien Lafont.

Au coeur du Rallye le plus fou du monde

Le 27 mai 2022, François Dequidt surnommé POG, a pris le départ du « Gumball 3000 ». Un rallye mythique qui réunit les voitures les plus chères, les plus rapides et les plus improbables du monde. À bord de ces bolides on retrouve des DJ, rappeurs, champions de sports, cascadeurs, stars de cinéma, avocats, banquiers ou encore des chefs d'entreprises.

Pour l’édition 2022, le réalisateur a suivi en totale immersion POG, ce geek devenu millionnaire dans la tech, qui a tout plaqué pour réaliser son rêve d'enfant : collectionner et modifier les plus belles voitures du monde. Habitué de ce rallye, c'est déjà la quatrième fois qu'il participe à l'aventure.

Cette année il a choisi comme co-pilote Sébastien Fouassier, un cascadeur qui a notamment joué dans Star Wars et Fast and Furious. C'est la première fois qu'ils vont se retrouver 10 à 12h par jour ensemble sur la route, afin de réaliser ce road trip sans équivalent, dans le bruit et la fureur de Ieur bolide, une Ferrari 812 Superfast.

Cette année, nos deux participants font la traversée de l'Amérique du Nord. Ils partiront depuis Toronto en direction de Détroit, le berceau de l'industrie automobile américaine.

Ce rallye les mènera ensuite à Indianapolis pour assister à l'lndy 500, une célèbre course automobile. POG et Sébastien iront ensuite à Nashville, capitale de la musique country, passeront par le Talladega Motor Speedway pour faire un tour de Nascar, Atlanta et enfin par la sulfureuse ville de Miami : point final du roadtrip !

L'histoire du Gumball

Créé en 1999 par l'entrepreneur britannique Maximillion Cooper, le Gumball 3000 est un rallye automobile qui emmène les plus belles supercars et leurs propriétaires dans un voyage épique à travers le monde.

Le concept du Gumball est simple : ces milliardaires et célébrités doivent avaler des milliers de kilomètres aussi vite que possible sans se faire arrêter par la police des pays traversés. Leur terrain de jeu est donc les routes « ouvertes » et le danger peut venir de partout. Tout au long de cette semaine de rallye, de nombreuses activités sont au programme pour les participants comme des rencontres avec leurs fans ou encore l’entrée à des soirées très privées.

Une seule chose est sûre, le Gumball est un voyage qui ne finit jamais et on vous emmène avec nous pour découvrir les coulisses de cet évènement exceptionnel !

POGBO

POG, de son vrai nom François Dequidt, est un influenceur automobile franco-belge de 48 ans qui a acquis sa notoriété en nous partageant sa collection de voitures impressionnantes. Parmi les véhicules qu'il possède, on y retrouve une Ferrari 812 SuperFast (le véhicule du GUMBALL), une Porsche GT4 RS, une BMW M8 Compétition ou encore une Lamborghini Aventador.

Des voitures très rares avec lesquelles POG n'hésite pas à s'amuser au cours de ses vidéos YouTube. Une approche des supercars que les fans adorent et qui lui permet aujourd'hui de cumuler plus de 5 millions de followers sur les réseaux.

Deux soirées exceptionnelles sur RMC Découverte

Lundi 31 octobre 2022 à 21:05 Épisode 1

Dans ce premier épisode, c'est la veille du lancement officiel du Gumball 3000 à Toronto. POG est déjà sur place avec son co-pilote Sebastien Fouassier. Ils étrennent Ieurs costumes de Pogdarmes pour la première fois et nous présentent la Ferrari 812 Superfast customisée en Pogdarmerie. Le lendemain c'est le jour de l'enregistrement et POG apprend avec surprise qu'il est placé premier sur la grille.

Nous sommes le 28 mai et c'est le jour du grand départ. Les équipages vont quitter Toronto pour faire une étape à Détroit puis Indianapolis. Sur la route ils parviennent à éviter la police grâce à Ieur détecteur de radar. Après une nuit de sommeil bien mérité, POG et Sébastien assistent à la course de l'lndy 500. C'est une chance unique pour eux surtout qu’ils vont vivre cet évènement au plus près des pilotes et de la piste.

Le 30 mai, ils reprennent la route en direction de Nashville avec une étape dans le village de Bardstown. Malheureusement la police est très présente dans l'état du Kentucky et notre duo de pilote est victime d’une arrestation. POG et Sébastien vont-ils pouvoir continuer Ieur aventure ?

Mardi 1er octobre 2022 à 21:05 Épisode 2

POG et Sébastien sont arrêtés par la police. Ils s'en sortent avec un simple avertissement et rejoignent l’étape suivante qui se situe dans le village de Bardstown. L'accueil y est chaleureux et Sébastien fait lever la foule en réalisant des donuts avec la POGDARMERIE.

Le lendemain ils partent en direction d'Atlanta et ont l'intention d'arriver premier. L’arrivée d’étape est au Talladega Motor Speedway, le plus Iong circuit de Nascar. Ils arrivent sur place en deuxième position et POG s’installe dans une voiture de Nascar pour faire un tour de circuit à 320 km/h. Ils reprennent ensuite la route en direction d'Atlanta et ils arrivent premier de cette journée.

Le jour suivant ils rejoignent Miami. Après maintes péripéties, ils arrivent enfin à passer la Iigne d'arrivée en dernière position. Le lendemain c'est la remise des prix et tous les espoirs sont permis. POG et Sébastien ont fait le show tout au long du Gumball et ils ont même gagnés une étape. Malheureusement ils ne remportent pas le trophée tant prisé, le « spirit of Gumball ». POG et Sébastien se voient tout de même décernés le prix du « poker face ».