« Les bleus et l'Élysée » : document inédit diffusé sur France 5 dimanche 20 novembre 2022

À découvrir sur France 5 dimanche 20 novembre 2022 à 20:55, le documentaire inédit « Les bleus et l'Élysée » qui dévoile les coulisses de décennies de politique française à travers le football.

« Les bleus et l'Élysée », de Mohamed Bouhafsi, réalisé par Dimitri Queffelec, retrace 50 ans de jeux de séduction entre les présidents français et les Bleus, racontés par ceux qui les ont vécus au plus près, membres de l’équipe de France comme politiques.

Présentation du film

Tout au long de la Ve République, le football a pris une importance considérable au point de devenir un outil politique majeur. Dans l’espoir d’accroître leur popularité, nos présidents ont souvent tenté de lier leur destin national aux exploits de l’équipe de France.

Un exercice qui n’est pas sans risque : si Jacques Chirac a été réélu dans un fauteuil quelques années après la première victoire des Bleus lors de la Coupe du monde 1998, Nicolas Sarkozy ne peut pas en dire autant, lorsqu’en 2010 l’équipe de Raymond Domenech se déchire devant les caméras en Afrique du Sud.

Des négociations secrètes entre ministres et entraîneurs aux tentatives de séduction hasardeuses des présidents directement auprès des joueurs, ce documentaire nous dévoile les coulisses d’une épopée politique et sportive insoupçonnable. De Michel Platini à François Hollande, de Lilian Thuram à Emmanuel Macron, bienvenue dans l’histoire intime des Bleus et de l’Élysée.

Les intervenants dans ce documentaire :

Emmanuel Macron, Michel Platini, François Hollande, Lilian Thuram, Manuel Valls, Olivier Giroud, Roselyne Bachelot, Jean-Francois Lamour, Alain Duhamel, Raphaëlle Bacqué, Bruno Jeudy, Henri Émile, Patrick Bruel, Jacques Vendroux, Michel Cymes, Pascal Blanchard, Daniel Riolo, Jean Glavany, Michel Drucker, Marie-George Buffet, etc