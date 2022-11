« J'irai dormir chez vous » aux Caraïbes & au Kazakhstan vendredi 4 novembre 2022 sur RMC Découverte avec Antoine de Maximy

Vendredi 4 novembre 2022 à 21:05, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir deux numéros de « J'irai dormir chez vous » dans lesquels Antoine de Maximy nous emmène aux Caraïbes puis au Kazakhstan.

En première partie de soirée, Antoine débarque aux Caraïbes une nouvelle aventure.

Depuis de nombreuses années, Antoine de Maximy parcourt la planète sans aucune préparation, dans le but d´aller dormir chez des gens qu´il rencontre au hasard. Équipé de trois caméras fixées sur lui, il voyage toujours seul et nous fait découvrir les pays qu´il visite au travers de rencontres insolites et surprenantes

Antoine ne sait jamais chez qui il passera la nuit mais son esprit taquin, son culot et sa spontanéité, lui ouvrent bien des portes !

En seconde partir de soirée, Antoine part pour le Kazakhstan. Le pays fait 5 fois la taille de la France et ses plus hauts sommets atteignent 7000 mètres.

Le voyageur débarque à Nour-Soultan, la capitale, résolument très moderne à son grand étonnement. Il y rencontre Toleubek un jeune prof de théâtre qui l’accueille chez lui.

Puis il file en direction des montagnes du sud, où il tombe par hasard sur un bouzkachi, le sport national. Des cavaliers se disputent une carcasse de chèvre. C’est assez physique et même violent.

Dans la ville de Shymkent il se fait inviter à un anniversaire traditionnel.

Le globe-squatteur reprend la route et finit pas se retrouver dans un petit village dans la steppe. Nostalgique de ses anciens voyages, Antoine de Maximy sera pris par l’émotion en réalisant à quel point le monde a changé. L’émergence des technologies a provoqué des bouleversements dans les rapports humains.