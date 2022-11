“Les mamans” et leurs enfants de retour sur 6ter mercredi 23 novembre 2022 (vidéo)

Après 1 année d’absence, Angélica, Johanna, Léa, Pauline, Méghane, Justine, Tiziana, Mélanie, Sabrina, Tressy et Olivia seront de retour sur 6ter mercredi 23 novembre 2022 à 21:05.

Après les avoir suivies dans leur quotidien depuis plusieurs saisons, ces mamans sont devenues plus matures, plus expérimentées, laissant ainsi la place à de nouveaux projets professionnels et personnels !

Elles ont désormais entre 24 et 33 ans, certaines ont déménagé, d’autres ont repris un travail ou se sont séparées. Mais une chose est certaine : ces mamans vivent toujours à 100 à l’heure.

Entre vacances et rentrée, elles n’ont pas une minute à elle !

Retrouvez “Les mamans” et leurs enfants :

Lors de leurs vacances d’été avec leurs moments de joie et leurs difficultés : organiser des vacances avec 4 enfants dont des triplés, partir pour la première fois en vacances sans ses enfants, faire un séjour en van alors qu’on est séparé...

Dans les préparatifs de leurs rentrées et de celles de leurs enfants : comment aborder une première année à l’école ? Les enfants sont-ils prêts après de longues vacances d’été ? Comment les Mamans maîtrisent- elles leur stress et celui de leurs enfants à l’approche de cette étape majeure ? Et elles, comment gèrent- elles leurs propres rentrées ?

Partagez avec elles les étapes importantes de leur vie, leurs succès, leurs déceptions, leurs envies, et cela, toujours sous le regard rafraîchissant et enjoué de leurs enfants !

Les deux premiers épisodes seront diffusés mercredi 23 novembre 2022 à partir de 21:10 sur 6ter.