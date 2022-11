« Les secrets des bâtisseurs de pyramides » : deux nouveaux épisodes diffusés samedi 5 novembre 2022 sur C8

Samedi 5 novembre 2022 à 21:15, C8 diffusera deux nouveaux épisodes de la série documentaire inédite « Les secrets des bâtisseurs de pyramides » réalisée par Sigrid Clement et Alain Brunard.

Cette série documentaire se penche sur l’histoire fascinante de l’Egypte des pharaons, grâce aux découvertes archéologiques les plus récentes. Elle montre comment l’organisation sociale de cette civilisation a permis la construction des pyramides et nous plonge au coeur des chantiers de ces monuments spectaculaires, reconstitués en 3D.

Le grand Sphinx



Le fameux grand Sphinx de Gizeh, qui représente un lion à tête humaine, a été construit pendant la IVe dynastie, vers 2 600 avant J.-C. Aussi haute qu’un immeuble de six étages, cette gigantesque statue – 73 mètres de longueur sur 14 mètres de large et 20 mètres de hauteur – est sortie d’un seul bloc de calcaire, exceptées les pattes antérieures, façonnées probablement en entier en maçonnerie.

Les égyptologues ont longtemps pensé que le pharaon Khéphren aurait ordonné sa construction. Le grand Sphinx pourrait être aussi l’œuvre de Djédefrê, l’autre fils de Khéops et frère de Khéphren, qui l’a précédé sur le trône.

La fin des pyramides géantes



Roi de la IVe dynastie de l'Ancien Empire et petit-fils de Khéops, Mykérinos a fait édifier la troisième et la plus petite des pyramides du plateau de Gizeh : elle s'élève à 63 mètres de hauteur, ne représentant qu'un dixième du volume de la plus grande, la pyramide de Khéops, et domine un complexe composé de deux temples.

De nombreux signes d'inachèvement montrent que le souverain est mort avant la fin de la construction. Son successeur, Chepseskaf, va se faire construire une gigantesque tombe en forme de mastaba, à Saqqarah. La tradition des pyramides s’achève.