“La case du siècle” : « Juifs d'Algérie, la résistance oubliée » dimanche 6 novembre 2022 sur France 5

À l'occasion des 80 ans de l'opération Torch, France 5 propose, dimanche 6 novembre à 22:55, un documentaire inédit de “La case du siècle” : « Juifs d'Algérie, la résistance oubliée » réalisé par Bernard George.

Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. L’opération Torch, véritable pari militaire et logistique, va renverser le cours de la Seconde Guerre mondiale.

À Alger, elle doit notamment son succès à l’action méconnue mais décisive de 400 jeunes résistants, juifs pour la plupart, victimes d'un régime de Vichy plus radical ici qu’en métropole.

Au fil des pages du journal de Maurice, 19 ans, constitué à partir de faits historiques et de souvenirs recueillis par l’autrice au sein de sa famille, documents d’archives et témoignages nous plongent au cœur de leur aventure épique, combinant système D et héroïsme pour libérer l’Algérie et recouvrer leur citoyenneté.

En toile de fond, le film dessine le destin singulier des Juifs d’Algérie, ballotés par les cahots de l’Histoire, de la conquête du pays par la France au XIXe siècle jusqu’à son indépendance en 1962.

Note d’intention de Stéphanie Monsénégo, autrice

De l’Algérie sous Pétain, ni ma grand-mère ni mon père ne m’ont jamais parlé : ils ont échappé à la Shoah, un motif suffisant pour se taire. L’omerta familiale résonne avec la chape d’oubli qui s’est abattue sur cette période peu glorieuse pour la France, que la Libération puis la guerre d’indépendance ont achevé de passer sous silence.

Pourtant, elle constitue un moment clé où d’autres destins semblaient possibles pour l’Algérie.

Loin de constituer une simple catharsis personnelle, ce film tente d’apporter une réponse sensible à la politisation des mémoires et aux crispations communautaires. Une histoire qui questionne les notions d’identité, de citoyenneté et de nationalité.