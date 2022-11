“Maisons et hôtels de légende” : La Ponche à Saint-Tropez, dimanche 6 novembre 2022 sur France 2

Dimanche 6 novembre 2022 à 15:05, France 2 débutera la diffusion d'une nouvelle collection documentaire inédite “Maisons et hôtels de légende”. Le premier numéro sera consacré à l'Hôtel La Ponche de Saint-Tropez.

Dépositaires de visions, d’espoirs et d’histoires hors du commun, ils stimulent l’imaginaire et intriguent. Ce sont des sites extraordinaires, des lieux incarnés ou secrets, des maisons et hôtels « de légende ». Mais ces légendes n’existent que grâce à ceux qui les font vivre.

Cette collection propose d’aller à la rencontre d’hommes et de femmes passionnés qui habitent ces lieux, les entretiennent ou y travaillent. Des propriétaires qui ont à cœur de les préserver, de les transmettre de génération en génération ; des gardiens qui en connaissent les moindres détails ; des artisans qui les bichonnent ; des petites mains qui chaque jour contribuent à leur grandeur…

Au-delà de leur propre histoire et à travers les personnages, tous ces endroits interagissent avec leur territoire : ils les animent et s’en nourrissent, ils sont ancrés dans leur région et dans la réalité de la France d’aujourd’hui. Le chef étoilé d’une grande maison élabore les menus d’une cantine scolaire, un hôtel de luxe très fermé fait vivre un quartier commerçant… Ces histoires seront l’essence de cette collection, tout comme les souvenirs liés à la mémoire des lieux, constitutifs de leur prestige.

Épisode 1 Hôtel La Ponche : à la source du mythe tropézien

C’est l’histoire extraordinaire d’un caboulot du Sud, un bar où se retrouvaient les pêcheurs, qui deviendra le lieu prisé et secret du Tout-Saint-Germain-des-Prés, Boris Vian en tête. Aujourd’hui, une femme est la mémoire de cet hôtel aussi discret que mythique. Simone Duckstein, dont les parents tenaient le bar, se souvient du tournage de Et Dieu créa la femme avec Brigitte Bardot, de Françoise Sagan qui venait écrire ici, de Romy Schneider…

La Ponche, c’est un hôtel à taille humaine, d’une vingtaine de chambres, une histoire de transmission, d’élégance et de sobriété, dans une ville toujours plus envahie par le luxe. C’est aussi l’histoire d’un lieu profondément enraciné, qui fait vivre son territoire : les pêcheurs locaux, avec lesquels le jeune chef Thomas Danigo part en mer ; les producteurs d’huile d’olive ; les fromagers.

La Ponche, c’est l’âme d’un Saint-Tropez authentique.