« Devenir pompier de Paris » lundi 7 novembre 2022 sur France 5 (vidéo)

Lundi 7 novembre 2022 à 21:00, France 5 débutera la diffusion de « Devenir », une nouvelle collection documentaire inédite réalisée par Aude Rouaux. Le premier volet va suivre six jeunes intégrant le Centre de formation des sapeurs-pompiers de Paris.

La naissance de cette série...

Alors que la planète traversait une de ses périodes les plus rudes et incertaines de son temps, entre pandémie, dérèglement climatique et fractures du monde du travail… nombreux sont celles et ceux qui se sont alors demandés ce qu'il souhaitaient "Devenir" et, en particulier, les plus jeunes d'entre nous.

Ainsi dès juin 2020, France Télévisions a sollicité producteurs, auteurs, réalisateurs pour aller à la rencontre de jeunes dans leur première année d’apprentissage, et restituer leurs premiers pas « en devenir » dans des mini-séries sous forme de feuilletons documentaires.

6 séries documentaires sur France 5 & france.tv

A partir du lundi 7 novembre 2022 à 21:00 sur France 5 et sur france.tv, cette collection, de 6 séries documentaires de 4 épisodes de 26 minutes chacun, nous fait partager les défis, les joies, les doutes de plusieurs jeunes, originaires de toute la France, qui ont choisi de devenir pompier de Paris, styliste, ostréiculteur, marin-pêcheur, gardien de la paix ou encore bâtisseur. Tous ont des profils et des parcours différents, mais tous partagent la même passion pour leur futur métier !

Épisode 1 Devenir pompier de Paris

Chaque année, 600 jeunes entre 18 et 25 ans sont sélectionnés pour intégrer l'école des pompiers de Paris. Une recrue sur quatre n'ira pas au bout de cette formation militaire, réputée difficile. La réalisatrice Aude Rouaux a suivi Timothé, Cassandra, Guy-Jordan, Arthur, Flavien et Thomas aux parcours de vie différents.

À l'issue des six mois de formation, la fatigue se fait sentir. Les doutes aussi. Les jeunes sapeurs sont-ils prêts à faire face, chaque jour, à la détresse ? À risquer leur vie pour un salaire de 1 750 euros par mois ? Le dernier examen éliminatoire approche.

Pendant une journée, Timothé, Cassandra, Guy-Jordan, Arthur, Flavien et Thomas vont devoir montrer qu'ils savent colmater une fuite de gaz, enfoncer une porte blindée, reconnaître un feu et monter à l'échelle en portant une victime. S’ils réussissent, ils deviendront alors les pompiers de Paris de demain avec pour devise « Sauver ou périr ».