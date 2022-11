« L’A10 : la plus grande autoroute de France » lundi 7 novembre 2022 sur RMC Découverte

Lundi 7 novembre 2022 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit « L’A10 : la plus grande autoroute de France » réalisé par Hugo Hernandez et Thierry Fessard.

L’autoroute A10 est la plus grande de France : 557 kilomètres pour relier Paris à Bordeaux. Un axe essentiel pour le pays, qui permet le transport incessant de marchandises, assure les trajets quotidiens de centaines de milliers de travailleurs et absorbe les plus grandes pointes de trafic estivales.

Cette circulation qui s’ouvre avec le péage bien connu de Saint-Arnoult demande des infrastructures sur mesure pour assurer sécurité et rapidité à ses usagers. Elle comporte plus de 600 ponts dont 11 grands viaducs, et 9 bifurcations avec d’autres autoroutes.

Grâce à ce documentaire ponctué d’interviews d’ingénieurs et de reconstitutions en 3D spectaculaires, vous découvrirez quels sont les ouvrages indispensables d’un axe aussi stratégique pour la France. Au fil des kilomètres et des chantiers, ingénieurs comme ouvriers font converger leurs efforts vers un seul objectif : maintenir au plus haut niveau les infrastructures de la plus grande autoroute de France.

Rendez-vous lundi 7 novembre 2022 à 21:10 sur RMC Découverte pour suivre en exclusivité ce documentaire sur les équipes de l’A10, capables de réaliser les chantiers les plus techniques, y compris au beau milieu du trafic.