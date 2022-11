« Startups d’Outre-mer » lundi 7 novembre 2022 sur France 3

Lundi 7 novembre 2022 à 23:45, France 3 difusera le documentaire inédit « Startups d’Outre-mer » réalisé par Hermine Costa et Hervé Corbière.

Ultramarins, Vaimiti, Mariana, Vigile et Joël sont des entrepreneurs à la tête d’une start-up. De la Guyane à La Réunion en passant par Tahiti et les Antilles, innover en Outre-mer peut se révéler un véritable parcours du combattant. L'éloignement géographique, les difficultés d’approvisionnement ou encore le peu d’investisseurs ont eu raison de bien des jeunes chefs d'entreprise.

Ce documentaire suit ces quatre entrepreneurs en devenir qui vont se retrouver à Paris, point de passage obligé des start-uppers ultramarins, pour participer au concours Innovation Outre-Me* qui se tient, chaque année, à la prestigieuse Station F. Pourront-ils réunir les fonds nécessaires pour faire évoluer leurs structures ?

Présentation du documentaire

Chaque année, ils sont nombreux à se lancer dans la grande aventure de l'entreprenariat. En Outre-mer, on compte deux fois plus de créations d'entreprises que dans l'Hexagone, mais le taux de faillite y est aussi bien plus élevé. Une situation qui s'explique, dans certaines régions, par le caractère insulaire des territoires dont les entrepreneurs peinent à trouver certains services ou certaines matières premières, notamment dans les secteurs de la haute technologie.

En Guyane, Marianna Royer a décidé de créer Bio Stratège, une gamme de produits cosmétiques de luxe fabriqués à partir des huiles locales, notamment un sérum anti-âge à l'huile d'awara.

Après des études dans l'Hexagone, Vaimiti Vanel, originaire de la commune de Papara, est revenue en Polynésie pour monter une épicerie fine avec les produits locaux. Rillettes à la vanille ou au gingembre, ketchup papaye, rillettes de thon au curry... Il y en a pour tous les goûts.

Originaire de la Guadeloupe, Joël Montout a lancé, dans un premier temps à Bordeaux, une entreprise de services qui permet aux garagistes de proposer, à leurs clients venus déposer leur véhicule pour réparation, des prêts de vélos et de trottinettes électriques. De retour chez lui en Guadeloupe, Joël a implanté cette solution innovante. C'est ainsi qu'est né « M Wheel Caraïbes ».

Docteur en psychologie cognitive, Vigile Hoareau a créé son entreprise il y a cinq ans, entre Los Angeles, Paris et La Réunion. Elle fabrique des applis natives et des sites web comme Crowdaa, une plateforme fournisseur de cloud.

Quatre entrepreneurs : certains sont aux prémices de leur parcours, d'autres veulent accélérer leur développement et d'autres cherchent à conquérir de nouveaux marchés. Mais ils vont tous passer par les mêmes étapes : innover, convaincre les investisseurs, improviser, gérer les problèmes, se dépasser, pour peut-être réaliser leurs rêves ! Afin de mettre toutes les chances de leur côté, ils vont s'inscrire au concours Innovation Outre-Mer, un événement qui pourrait leur permettre de mettre en avant leur concept et d'approcher ainsi des investisseurs.

Le documentaire est également disponible sur La1ere.fr, l'offre numérique Outre-mer de France Télévisions.