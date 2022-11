« Harcèlement scolaire, les indiens contre-attaquent » mercredi 9 novembre 2022 sur France 2

Dans le cadre de la nouvelle mobilisation de France Télévisions autour de la Journée nationale du 10 novembre 2022, France 2 diffuserra mercredi 9 novembre à 23:05 le documentaire inédit « Harcèlement scolaire, les indiens contre-attaquent » dans la case “Infrarouge”.

Ce documentaire propose une autre façon d'appréhender le harcèlement, l'isolement et la souffrance à l'école. Emmanuelle Piquet, thérapeute spécialiste de la question, a élaboré une stratégie de défense basée sur la repartie et l'autodérision.

Ce film suit 4 élèves victimes de harcèlement scolaire, qui vont changer et se révéler au gré des séances grâce aux « flèches de résistance » qu’ils élaborent avec Emmanuelle.

Note d'intention du réalisateur Guillaume Estivie :

« Dans mon enfance, je n’ai jamais été touché personnellement par le harcèlement scolaire, je n’en ai jamais été victime.

Mais j’ai toujours été porté par la volonté de mettre en valeur dans mes documentaires des parcours de résilience, de réassurance. Ces moments où des personnes victimes de maltraitances, ou mal considérées, mal écoutées, “invisibilisées”, méprisées, reprennent confiance en elles et retrouvent courage et dignité… parce qu’une aide simple, un regard ou une écoute leur a été apportée, et qu’elles ont ensuite pu faire, elles-mêmes, le chemin vers le retour à la confiance et à l’estime de soi.

C’est justement ce qui m’a amené à écrire et réaliser ce film, au plus près des enfants victimes de harcèlement scolaire, et pris en charge par Emmanuelle Piquet dans le centre Chagrin Scolaire de Mâcon.

Car ici, au fil des entretiens, le changement est “physique” : les corps se redressent, s’affirment, se libèrent. Grâce à la confiance retrouvée, la métamorphose s’opère. L’enfant sort peu à peu de son statut de victime quand il comprend qu’il possède en lui certaines ressources pour commencer à se défendre.

Bien sûr, ce n’est qu’une partie du chemin, et rien n’est acquis à la sortie de la séance.

Mais c’est une proposition supplémentaire dans la façon de traiter ce fléau. Quand, face au harcèlement, la plupart des méthodes se focalisent sur l’élève harceleur (prévention, moralisation, sanction), ou sur les élèves témoins (chargés de détecter et de dénoncer les cas de harcèlement observés), celle-ci veut d’abord prendre en compte la souffrance de l’élève harcelé, pour travailler avec lui sur la manière dont il peut chercher des ressources et des réponses.

Et je ne souhaite évidemment pas présenter le travail mené par Emmanuelle Piquet comme LE remède-miracle. J’ai conscience que le problème est multifactoriel et la question bien trop complexe pour la traiter en un documentaire d’une heure. Et je pense par ailleurs qu’elle mérite mieux qu’une bataille de chiffres ou une suite de confrontations de paroles savantes sur le sujet.

Pour la réalisation de ce film, nous sommes également allés tourner au cœur de l’institution Éducation nationale auprès d’une CPE et d’une institutrice, pour illustrer comment cette approche pouvait se révéler nécessaire et fructueuse au sein des établissements scolaires.

Sur une thématique – malheureusement – “récurrente’ (tant dans l’institution scolaire que dans les films ou reportages qui s’en emparent), ce documentaire propose donc surtout d’apporter une pierre à l’édifice qui consiste à considérer nos enfants comme des êtres porteurs de ressources, et non plus comme des éternelles victimes. Un film qui invite donc à opérer un changement de regard, comme une contre-proposition, par son point de vue et son message. »

Débat en seconde partie de soirée

Après la diffusion de ce documentaire, Marie Drucker propose un débat avec Colette Mélot, sénatrice de Seine-et-Marne et rapporteure de la mission d’information sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, Justine Atlan, directrice de l'association E-enfance et Edouard Geffray, directeur général de l’enseignement scolaire.

Après ce débat, France 2 rediffusera le documentaire « Souffre-douleurs, ils se manifestent » de Andrea Rawlins-Gaston, réalisé par Laurent Follea et Andrea Rawlins-Gaston.

Dans ce film choral, six jeunes ont accepté d’être les figures de proue du combat pour la reconnaissance de ce fléau. Ils s’appellent Emeline, Agathe, Lucas, Jacky, Charlène et Jonathan. Ils ont entre 15 et 23 ans. Les plus jeunes sont accompagnés par leurs parents, mais il y a aussi Nora, Virginie et Raphaël. Des parents dont l'enfant a perdu la vie à cause du harcèlement scolaire.

Pour éveiller les consciences, interpeller la société toute entière et proposer des solutions, la tête haute, le regard droit, ils ont décidé de raconter la cruelle réalité de ce fléau et ses conséquences.