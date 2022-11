« La face cachée du premier pas sur la lune » samedi 12 novembre 2022 sur RMC Découverte (vidéo)

À voir ou à revoir samedi 12 novembre 2022 à 21:10 sur RMC Story, le document « La face cachée du premier pas sur la lune » réalisé par Patrice Pouillard.

Le 16 juillet 1969, le monde entier avait les yeux rivés sur les trois astronautes de la mission Apollo 11 tentant l’impossible : quitter la Terre grâce à une explosion contrôlée, atterrir sur un autre corps céleste puis rentrer à la maison.

Pendant cette mission de 9 jours, le centre de commande a enregistré plusieurs bandes audio et vidéo capturant et retraçant tous les moments cruciaux de cette épopée.

Cependant, plus d’un demi-siècle après, de nouveaux éléments ont ressurgi. Des photos exclusives et de nouvelles vidéos et audio jamais diffusés auparavant. On y découvre l’état d’esprit des astronautes, leurs doutes et leurs craintes, à seulement quelques jours d’écrire l’Histoire.

À l'occasion du 50e anniversaire de l'exploit le plus audacieux de la NASA, ce documentaire révèle l'incroyable histoire vraie du plus grand pas pour l’Humanité !