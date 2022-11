“Le monde en face” « Qatar : Au pays des mille et une ruses » dimanche 13 novembre 2022 sur France 5 (vidéo)

Dimanche 13 novembre 2022 à 20:55 sur France 5 dans “Le monde en face”, Mélanie Tavarant vous proposera de découvrir le document inédit « Qatar : Au pays des mille et une ruses » signé Alfred de Montesquiou.

Le Qatar n’est-il qu’un leurre ? Une bulle artificielle gorgée de pétrodollars, surgie en lisière du désert comme ces stades climatisés de la Coupe du Monde de foot qui indignent les écologistes ?

Pouvoir sans limite de l’argent, inégalités sociales poussées jusqu’au quasi-esclavagisme, aberrations écologiques : pour beaucoup le Qatar agit comme un miroir grossissant qui nous renvoie tous les travers du capitalisme globalisé.

Pour autant, qu’est-ce qui pousse le petit émirat wahhabite, richissime mais fragile et constamment menacé par de puissants voisins, à vouloir tant attirer l’attention sur ses bonnes fortunes ? Et comment une micro-nation, à peine plus grande que la Corse, perdue dans un recoin de la péninsule arabique, s’impose-t-elle sur la carte du monde ?

Séduction, double-jeu & carnet de chèques : ce documentaire raconte un triomphe du « soft-power », soit la transformation d’un nain géographique en géant géopolitique, pour exister – à n’importe quel prix.

Avec la participation de :

Steven Nzonzi / footballeur, club al-Rayyan

Fatma al-Nuami / Comité d’organisation du Mondial, Qatar 2022

Professeur Gilles Kepel / Spécialiste du monde arabe

Andrew England / Journaliste Moyen-Orient au Financial Times

Docteur Fatiha Dezi-Heni / Spécialiste du Golfe Arabo-Persique

Boudur Al-Meer / responsable du Développement durable, Qatar 2022

Lola Schulmann / Amnesty International France

Mohammed al-Obaidly / secrétaire d’Etat au travail, Gouvernement du Qatar

Max Tunon / Chef du bureau de l’OIT au Qatar

Abdullah al-Attiyah / Ministre de l’Energie (1992-2011) cousin de l’Emir

Bertrand Besancenot / Ancien ambassadeur de France au Qatar

Alain Chouet / Ancien directeur de la DGSE

Ahmad Al-Yafei / Directeur Générale, Al Jazeera

Adam Peffer / Directeur général, Baladna

Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani / Emir du Qatar

Olivier Roy / Islamologue

Abdullah al-Mulla / Directeur du « Musée 1,2,3 »