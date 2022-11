“Faites entrer l'accusé” : « La loi de Denis Mannechez » dimanche 13 novembre 2022 sur RMC Story

Dimanche 13 novembre 2022 à 21:05, Rachid M'Barki et Dominique Rizet vous proposeront de découvrir sur RMC Story un nouvel inédit du magazine “Faites entrer l'accusé” qui reviendra sur l'affaire Denis Mannechez.

Qui savait qu’au fond des bois de Compiègne, derrière la porte de la belle maison des Mannechez, se cachait l’enfer ? La violence des punitions et des coups qui tombaient comme à Gravelotte sur les enfants ; la perversité d’un père qui abusait de ses filles avec la complicité de leur mère ?

Pendant plus de 10 ans, Denis Mannechez et sa femme ont trompé tout le monde. Sous l’image d’une famille idéale, ce cadre ingénieux - qui s’offrait les plus belles motos et avait lui-même construit son avion de tourisme - et cette mère au foyer, martyrisaient leurs enfants. À commencer par les deux ainées, Virginie et Betty, que le père a violées pendant des années, au vu et au su de la mère.

Quand Betty, la cadette, a craqué le 13 mars 2002, et dénoncé ses parents, la justice n’a pas été très sévère. Parce que le procès des parents a tellement tardé, que Denis Mannechez a eu le temps de rétablir son emprise sur toute sa famille. Virginie, avec qui il vivait et à qui il avait fait un enfant, a alors défendu celui qu’elle croyait aimer d’un amour sincère. Betty, a soutenu « le bonheur » de sa soeur.

Le 14 novembre 2012, c’est avec un trio de ténors, composé de Hubert Delarue, Eric Dupont Moretti, et Franck Berton, que Mannechez et ses filles ont plaidé un concept inédit : le droit de vivre un « inceste heureux » !

Mais en 2014, Virginie a, à son tour, ouvert les yeux et décide de quitter son père. Dépossédé de sa femme-enfant, et de son (petit)-fils, l’homme a alors, une fois de plus, décidé d’imposer sa loi.

Découvrez le nouvel épisode inédit de “Faites entrer l'accusé”, dimanche 13 novembre 2022 à 21:05 sur RMC Story.