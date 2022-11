« Seuls face à l'Alaska » : la saison 11 diffusée sur RMC Découverte à partir du dimanche 13 novembre 2022

Dimanche 13 novembre 2022 à 21:05, RMC Découverte débutera la diffusion de la 11ème saison inédite de la série documentaire en 10 épisodes : « Seuls face à l'Alaska ».

C'est le grand retour de nos hommes des montagne pour une toute nouvelle saison ! Le début de leur course contre l'hiver pour obtenir la subsistance et l'argent nécessaires pour traverser les mois les plus froids de l'année.

Retrouvez Eustace, qui vit au fond des montagnes de la Caroline du Nord, il a déménagé ici il y a deux décennies à la recherche d'une existence plus «véridique».

Tom qui vit sur la rivière Yaak dans le Montana à plus de 160 km de la ville la plus proche, un endroit où il ne s'est pas aventuré depuis plus de 10 ans.

John est trappeur de métier et pour se préparer à l'hiver, il doit gagner suffisamment d'argent pour obtenir les fournitures dont il a besoin.

Marty qui pilote son biplan, voyageant dans la brousse à la recherche des peaux de carcajou et de lynx dont il a besoin pour gagner sa vie.

Épisode 1 Enfin libres



Dans ce premier épisode, Tom et Nancy Oar du Montana se préparent à affronter le long hiver qui les attend.

Jake Herak affronte à pied un épais brouillard et un terrain montagneux à la poursuite d´élans.

Dans le Wyoming, Josh Kirk tente de déplacer une cabane en rondins vieille de 150 ans mais le voyage périlleux menace de faire tomber la structure.

Et en Alaska, Martha et Elli Tansy récoltent chacune un caribou, ce qui les oblige à passer une nuit blanche sur la route pour récupérer leur butin.

Épisode 2 Au point de non retour



Dans le Montana, Tom Oar retrouve son partenaire Sean McAfee pour installer sa ligne de pièges d´hiver mais des kilomètres de terrain éreintant mettent l'endurance du trappeur à rude épreuve.

Jake Herak et Anika Ward, récemment fiancés, construisent une ferme à partir de rien.

Dans l'Idaho, Kidd et Harry Youren rassemblent leur bétail dans les pâturages de haute montagne, mais une rencontre surprise avec un ours compromet la mission.

Et en Alaska, Martha et Elli Tansy se lancent dans une expédition tout-terrain vers de nouveaux terrains de chasse.