“Maisons et hôtels de légende” : Hôtel du Palais à Biarritz, dimanche 13 novembre 2022 sur France 2

Dimanche 13 novembre 2022 à 15:05, France 2 vous proposera de découvrir un nouvel épisode de la collection documentaire inédite “Maisons et hôtels de légende”. Le second numéro sera consacré à l'Hôtel du Palais à Biarritz.

Dépositaires de visions, d’espoirs et d’histoires hors du commun, ils stimulent l’imaginaire et intriguent. Ce sont des sites extraordinaires, des lieux incarnés ou secrets, des maisons et hôtels « de légende ». Mais ces légendes n’existent que grâce à ceux qui les font vivre.

Cette collection propose d’aller à la rencontre d’hommes et de femmes passionnés qui habitent ces lieux, les entretiennent ou y travaillent. Des propriétaires qui ont à cœur de les préserver, de les transmettre de génération en génération ; des gardiens qui en connaissent les moindres détails ; des artisans qui les bichonnent ; des petites mains qui chaque jour contribuent à leur grandeur…

Au-delà de leur propre histoire et à travers les personnages, tous ces endroits interagissent avec leur territoire : ils les animent et s’en nourrissent, ils sont ancrés dans leur région et dans la réalité de la France d’aujourd’hui. Le chef étoilé d’une grande maison élabore les menus d’une cantine scolaire, un hôtel de luxe très fermé fait vivre un quartier commerçant… Ces histoires seront l’essence de cette collection, tout comme les souvenirs liés à la mémoire des lieux, constitutifs de leur prestige.

Épisode 2 Hôtel du Palais : Une renaissance impériale



C’est un palace iconique : 86 chambres, 56 suites, toutes estampillées Napoléon III, décorées de tapisseries rares, de mobilier d’époque.

A l’origine de cet hôtel : un geste d’amour. Celui de l’Empereur pour son épouse Eugénie, quand il lui fait construire en 1854 cette villa face à la mer. Ce qui était un port de pêche se transforme dès lors en station balnéaire où défilera tout le gotha international : duchesse et duc de Windsor, Franck Sinatra, le prince Charles, Karl Lagerfeld, Anthony Quinn…

Aujourd’hui, près de 200 personnes y travaillent à l’année, plus de 300 en haute saison.

Unique dans le pays, une brigade permanente d’artisans - ébéniste, tapissier, couturier - répare le moindre accroc. En cuisine, un chef étoilé et un pâtissier de renom, arrière-petit-fils de Raymond Oliver, officient chaque jour.

Histoire d’une renaissance pour ce palace qui manqua de péricliter dans les années 1980 et qui, s’il est géré par un groupe international, est toujours propriété de la ville de Biarritz.