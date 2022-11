“La case du siècle” : « Les Nuits bleues de Guadeloupe » dimanche 13 novembre 2022 sur France 5

Dans le cadre de la 4ème édition de l'opération « Cœur Outre-mer » sur France Télévisions, France 5 proposera, dimanche 13 novembre 2022 à 22:55 dans “La case du siècle”, le document inédit « Les Nuits bleues de Guadeloupe » réalisé par Philippe Tourancheau.

C'est l'histoire d'une crise oubliée. La plus grave crise entre les Antilles et l'Hexagone depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes au cœur de la lutte entre les indépendantistes de Guadeloupe et les autorités françaises.

Dans les années 1980, une série d'attentats à la bombe attribués ou revendiqués par les indépendantistes vont s'enchaîner. Retrouvés, ils ont accepté pour la première fois de témoigner sur leur stratégie et leurs actions.

Ces attentats vont entraîner des morts, des blessés par dizaines et causer d'énormes dégâts matériels. La police, la gendarmerie et les préfets ont réagi.

Aujourd'hui, les anciens responsables répondent. Des victimes se souviennent. Dès cette époque, ces événements tragiques portaient un nom poétique : les Nuits bleues.