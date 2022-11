Hors de contrôle « Boeing : la série noire », lundi 14 novembre 2022 sur RMC Story

À découvrir lundi 14 novembre 2022 à 21:10 sur RMC Story, un épisode inédit de la série documentaire « Hors de contrôle » consacré à la série noire de Boeing réalisé par François Tribolet et Isabelle Clairac.

Des réacteurs en feu, en plein vol. Des débris d’avions qui pleuvent du ciel. Et surtout, des crashs à répétition ! Deux catastrophes aériennes en 2018, les 18 mai et 29 octobre, à Cuba et en Indonésie. Une, en Ethiopie, le 10 mars 2019. Une autre en Indonésie, le 9 janvier 2021. Une, en Chine, le 21 mars 2022… 5 crashs en 5 ans pour Boeing et des victimes par centaines.

Jamais un constructeur aéronautique n’a connu une telle « série noire », dans l’histoire de l’aviation ! Alors, comment le premier avionneur du monde a-t-il pu se retrouver dans cette situation, et détruire le lien de confiance qui l’unissait au public et aux professionnels de l’aviation depuis toujours ?

Sur des animations en 3D inédites, les rapports des boites noires et les conclusions des enquêteurs, des commandants de bord, des ingénieurs, des experts, et des témoins vont nous l’expliquer, minute par minute, du décollage au décrochage.

Ils nous embarqueront à bord du cockpit du fameux 737-Max ; l’appareil qui a fait la fortune de Boeing et la fierté des pilotes qui prenaient ses commandes. Celui qui est devenu un cauchemar pour l’avionneur américain.

Avec eux, nous allons comprendre comment une simple erreur de calcul peut déséquilibrer un avion de 50 tonnes au décollage ; pourquoi un logiciel censé aider les pilotes à maintenir l’avion en vol, s’est retourné contre eux, dans un engrenage infernal…

Ils lèveront le voile sur la stratégie dévastatrice et les secrets, que le premier avionneur du monde a cachés pour reprendre le leadership sur son concurrent européen. En route, pour un vol « Hors de contrôle » !

Découvrez le nouvel épisode de la série documentaire Hors de contrôle « Boeing : la série noire », le lundi 14 novembre à 21h10 sur RMC Story.