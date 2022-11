« Apatou, les enfants du fleuve », lundi 14 novembre 2022 sur France 3 (vidéo)

A voir ou à revoir lundi 14 novembre à 23:00 sur France 3, le documentaire « Apatou, les enfants du fleuve » réalisé par Guillaume Lévis.

Apatou est la dernière commune de l'ouest de la Guyane française accessible par la route. Situé aux confins de la Guyane, un collège flambant neuf y a été construit. Pour les habitants des villages éloignés, le fleuve Maroni reste le seul moyen d'accès et la plupart des élèves empruntent des pirogues collectives. Certains enfants mettent plus d'une heure, matin et soir, pour rejoindre l’école.

Une nouvelle professeure de français est nommée cette année, Madame Marieke van Oudgaarden. Elle a décidé de quitter sa Bretagne et de changer complètement de vie. Si elle connaît Cayenne, elle n'a jamais mis les pieds à Apatou. Nous allons la suivre dans cette aventure et découvrir tout au long de l'année scolaire ce territoire étonnant : un petit morceau de France perdu au beau milieu de l'Amazonie.



Arneline, Marlon et Robigno, trois élèves de cinquième, vivent dans des villages éloignés de la commune d’Apatou. Les deux garçons sont passionnés de football. Ils ont été repérés par la Ligue et ne manquent jamais le rendez-vous quotidien avec la pirogue…

Destiné à transmettre le savoir, le collège d’Apatou est un espoir pour des centaines d’enfants de la région. Nous ferons le voyage avec eux…