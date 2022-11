“Enquête de vérité” : « Ku Klux Klan : Société secrète de la terreur » mardi 15 novembre 2022 sur RMC Story

Mardi 15 novembre 2022 à 21:10, RMC Story diffusera le documentaire inédit « Ku Klux Klan : Société secrète de la terreur » réalisé par Samira Ibrahim.

KKK, c’est l’acronyme du Ku Klux Klan, trois lettres symboliques du racisme, de la violence et de la haine qui, depuis près de 150 ans, sévissent, en particulier dans les états ruraux du sud et du centre des États-Unis.

S’il a constamment oscillé entre des périodes d’activité et de longues traversées du désert, le Ku Klux Klan semble avoir retrouvé un second souffle, notamment depuis l’émergence du populiste Donald Trump sur la scène politique américaine en 2016.

Grâce aux témoignages des spécialistes américains et français, mais également d’anciens magistrats ou agents du FBI ayant lutté contre l’organisation, ainsi que l’interview exclusive d’un ancien membre repenti du KKK, découvrez l’histoire de la plus célèbre organisation raciste et criminelle des USA.

La nouvelle enquête de vérité « Ku Klux Klan : société secrète de la terreur », mardi 15 novembre 2022 à 21:10 sur RMC Story.