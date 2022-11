« Voyage au coeur des Alpes » lundi 21 novembre 2022 sur France 5 (vidéo)

Lundi 21 novembre à 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Voyage au coeur des Alpes » réalisé par Otmar Penker.

Les Alpes forment une majestueuse chaîne montagneuse qui domine le coeur de l'Europe et culmine avec le Mont Blanc à 4 809 mètres. Empruntant la forme d'un croissant, elle s'étend sur 1200 kilomètres, de la Méditerranée au Danube et de la France à la Slovénie.

Protégée des regards et de l'homme, la nature y est encore sauvage et préservée. Sur ses différents versants, règne un climat imprévisible et hostile. A l'été court et chaud succède l'hiver long et difficile. Les conditions de vie y sont extrêmes et les animaux ont dû développer des aptitudes particulières pour survivre.

Bouquetins, marmottes, lièvres et chamois profitent de la douceur de l'été pour donner naissance à leurs petits et les rendre autonomes le plus rapidement possible. Les lynx, les loups et les ours guettent toutes les proies faciles pour nourrir leur progéniture avant l'arrivée des températures froides…