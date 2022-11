“Enquêtes mystérieuses” « La femme de Jésus, le masque de fer, nuit apocalypse » mardi 22 novembre 2022 sur RMC Story

À découvrir mardi 22 novembre 2022 à 21:10 sur RMC Story, l'épisode inédit « La femme de Jésus, le masque de fer, nuit apocalypse » de la série documentaire “Enquêtes mystérieuses” réalisée par Samira Ibrahim.

Qui était Marie Madeleine ? Cette femme proche de Jésus attise tous les fantasmes depuis des siècles et des siècles. Prostituée, épouse, mère on lui a attribué tous les rôles au point de devenir le personnage phare du roman à succès le Da Vinci Code.

Depuis sa mort en 1703, l'identité de l'homme caché derrière le masque de fer demeure une énigme. Chercheurs, écrivains et historiens lui ont trouvé bien des noms et des raisons de devenir le détenu le plus célèbre du monde sans pour autant parvenir à démasquer le masque de fer.

En 1951, le village de Pont Esprit a été le théâtre d'un événement mystérieux. Au matin du 16 août, des habitants sont en proie à des crises de folie et d'hallucinations. Empoisonnement, expériences secrètes de la CIA, tout a été imaginé mais aujourd'hui encore personne ne sait pourquoi ce village a été soudain pris de démences.