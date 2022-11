“Wheeler Dealers France” : restauration d'un Mercedes Class G, mardi 22 novembre 2022 sur RMC Découverte

Mardi 22 novembre 2022 à 21:10, RMC Découverte diffusera un épisode inédit de la 7ème saison inédite de “Wheeler Dealers France” qui sera consacré à la restauration d'un Mercedes Class G.

Depuis plus de 40 ans, le Mercedes Class G fait partie des références sur le marché des 4x4.

Cette voiture est reconnue pour ses capacités de franchissement extraordinaires, associées à un look indémodable. On en trouve facilement sur le marché de l'occasion, et à des prix plutôt abordables.

Gerry revient à l'atelier avec un exemplaire payé 8 200 EUR. Mais s'il est si peu cher, c'est qu'il n'est pas vraiment en grande forme. Boîte de vitesses, moteur, sellerie intérieure...

Gerry et Aurélien vont devoir trouver des solutions pour remettre sur pieds ce colosse, sans pour autant dépenser une fortune.