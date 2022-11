« Le tombeau de Toutankhamon, un mystère révélé », jeudi 24 novembre 2022 sur France 5 (vidéo)

Jeudi 24 novembre 2022 à 21:10, France 5 vous proposera, dans “Science grand format”, de voir ou de revoir le document « Le tombeau de Toutankhamon, un mystère révélé ».

C'est dans la Vallée des Rois, bout de désert aride en face de Louxor qu'a été faite, le 04 novembre 1922, l'une des plus grandes découvertes archéologiques de tous les temps. Près de cent ans après la mise au jour du tombeau de Toutankhamon par Howard Carter, grâce aux dernières technologies de colorisation, ce documentaire exceptionnel va redonner vie et couleurs aux films et aux photographies pris lors de la découverte et de l’inventaire des objets.

Ces films immortalisés par le caméraman anglais Harry Burton nous offrent un témoignage spectaculaire. La découverte de 13 heures de films documentaires et 14 000 photos au Metropolitan Museum of Art de New York permettront de raconter le plus grand évènement archéologique du 20ème siècle sous un angle totalement inédit.

Le trésor retrouvé par l'archéologue Howard Carter et son mécène Lord Carnarvon, que tout opposait sauf la passion de l’égyptologie, a déclenché dans le monde entier un engouement pour toutes « les choses égyptiennes ». Et Burton était si convaincu que l’image animée (une technologie encore balbutiante à cette l’époque) serait vitale pour la publicité et la préservation de la découverte, qu’il s’est rendu à Hollywood pour rencontrer les meilleurs cinéastes et apprendre leur métier.

Cette aventure extraordinaire comme l'ont vécu Howard Carter et son mécène à l'époque, grâce à des images uniques et d'une telle modernité qu'on a du mal à imaginer qu'elles ont été tournées il y a près d'un siècle ...

Le mystère Cléopatre, la derniere reine d'egypte

Cléopâtre est très certainement la plus célèbre des pharaons. C’est une véritable icône, une star de l’Antiquité et la découverte de son tombeau représenterait un événement archéologique sans précédent. Mais qui était la femme derrière la légende ?

De nouvelles preuves archéologiques vont peut-être nous étonner. Des textes arabes jamais été étudiés et de nouvelles fouilles dévoilent peu à peu le visage de cette souveraine. Dernier pharaon de la dynastie des Ptolémée, elle est sans nul doute une femme très intelligente et polyglotte, fine stratège et habile politicienne. Elle parvient à restaurer la grandeur de l’Egypte pourtant sous domination romaine

A quelques kilomètres de la cité mythique d’Alexandrie, le site de Taposiris Magna fait l’objet de toutes les attentions. Dans ce temple gréco-égyptien, l’archéologue dominicaine Kathleen Martinez est sur la piste du tombeau de Cléopâtre. C’est là que la scientifique a trouvé des indices importants dans un temple de la déesse Isis à laquelle Cléopâtre était identifiée. Encore plus édifiant : des pièces de monnaies frappées du portrait de Cléopâtre ont été retrouvées sur place et elle s’apprête à ouvrir 2 tombeaux qui permettront peut-être de lever le voile sur cette quête incessante : où se trouve l’ultime demeure de Cléopâtre, la dernière reine d’Egypte ?